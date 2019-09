A volte te la decide un ragazzino di 41 anni e 226 giorni. Torna Buffon ed è proprio il portiere della Juventus a regalare difatti i tre punti ai bianconeri che se la vedono dura contro il Verona, con la squadra di Juric che se la gioca fino alla fine. Sono proprio gli scaligeri a passare in vantaggio con una prodezza di Miguel Veloso, nonostante un rigore sbagliato da Di Carmine e una traversa di Lazovic, ma alla fine viene fuori la qualità della Juventus che la ribalta con Ramsey e Ronaldo (rigore guadagnato da Cuadrado). Sembra ormai fatta, ma la Juventus non la chiude nonostante gli ingressi di Pjanic e Higuain. Finisce che il Verona ha le occasioni per il 2-2 con Di Carmine, Zaccagni, Lazovic e Veloso, ma Buffon dice di no. Di positivo abbiamo visto qualche combinazione di grande scuola in avanti, con Ronaldo disposto a lanciare e servire i suoi compagni, ma la difesa deve ancora essere registrata con Demiral che non ha fatto meglio di de Ligt.

Tabellino

Juventus-Hellas Verona 2-1

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey (61’ Khedira), Bentancur (51’ Pjanic), Matuidi; Cuadrado, Dybala (72’ Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Hellas Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Miguel Veloso, Amrabat (85’ Pazzini), Lazovic; Verre (59’ Pessina), Zaccagni (72’ Tutino); Di Carmine. All. Ivan Juric

Marcatori: 21’ Miguel Veloso (H); 31’ Ramsey (J), 49’ rig. Cristiano Ronaldo (J)

Assist: 31’ Cristiano Ronaldo (1-1 Ramsey)

Arbitro: Federico La Penna, sezione di Roma 1

Ammoniti: 16’ Kumbulla, 28’ Rrahmani, 35’ Faraoni, 85’ Juric (all. Verona)

Espulsi: 90+4 Kumbulla (V)

La cronaca in 9 momenti chiave

20’ RIGORE SBAGLIATO DA DI CARMINE - Ingenuità di Demiral che mette giù Di Carmine in area: dal dischetto si presenta proprio l’ex Perugia, ma centra in pieno il palo alla destra di Buffon, con Lazovic che centra la traversa a porta vuota.

21’ GOL MIGUEL VELOSO - Il Verona resta in zona d’attacco dopo il rigore sbagliato: Demiral mette fuori di testa, ma c’è Miguel Veloso che con un sinistro al volo batte Buffon con una perla.

31’ GOL RAMSEY - La Juventus trova il pareggio poco dopo la mezz’ora grazie al gol dalla distanza di Ramsey che beffa Silvestri grazie alla deviazione decisiva di Günter.

Dybala, Ramsey - Juventus-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

49’ GOL RONALDO - Ingenuità di Günter che mette giù Cuadrado in area: dal dischetto Ronaldo calcia centrale con Silvestri che si era tuffato troppo presto sulla sua destra.

63’ GRAN PARATA DI BUFFON - Zaccagni ci prova da fuori, ma trova la grande risposta di Buffon. Zaccagni ha una seconda chance, ma arriva la chiusura di Demiral.

69’ DI CARMINE SFIORA IL PARI - Sugli sviluppi di un calcio di punizione Di Carmine ha la chance per trovare il pareggio, ma calcia addosso a Bonucci a due passi dalla porta.

Ronaldo - Juventus-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

78’ OCCHIO A MIGUEL VELOSO - Tiro-cross di Miguel Veloso che mette in difficoltà Buffon che salva la porta all’ultimo.

89’ ANCORA BUFFON - Faraoni lancia Lazovic, ma il suo destro al volo vede la grande risposta di Buffon, poi Miguel Veloso scheggia la traversa con il suo tap-in.

90+4 ESPULSO KUMBULLA - Chance per Matuidi che sta per entrare in area, ma viene messo giù da Kumbulla: rosso all’albanese.

Il Tweet

Buffon fa segnare un nuovo record...

MVP

Gianluigi BUFFON - Alla fine è lui l’uomo in più della Juventus con due super interventi nella ripresa a salvare la sua Juventus. Oltre il record c’è di più.

Fantacalcio

Promosso: Aaron RAMSEY - Qualche verticalizzazione interessante e il gol del pareggio nel primo tempo. Il gallese non supera l’ora di gioco, ma quando sta bene è un giocatore ‘superiore’.

Bocciato: Koray GÜNTER - Una sciagura. Sua la deviazione decisiva che permette a Ramsey di battere Silvestri, è sempre lui a regalare un rigore su Cuadrado. Peggio di così.