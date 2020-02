Se qualcuno inventasse i campionati mondiali di “salita e discesa dal carro”, l’Italia sarebbe certamente la nazione da battere. Dalla politica all’attualità, dal cinema alla musica, eccezione non è certo lo sport e il pallone, per una discreta fetta di Paese credo laico e senza dubbio argomento preferito nelle discussioni da bar. Nel ‘Processo del cornetto e caffè’, a tenere banco in queste ore c’è così certamente la Juventus e Maurizio Sarri. E non sarebbe potuto essere altrimenti.

Da 8 anni al vertice del calcio in Italia, per la prima volta da più di un lustro in seria difficoltà, ai bianconeri è bastato incappare in 2 sconfitte nelle ultime 3 partite per cadere nell’inevitabile forca dei processi. Imputato principe: il nuovo tecnico dei bianconeri.

Tanti, anzi, tantissimi i capi d’imputazione. Dall’accusa di non essere riuscito ad allungare quando avrebbe potuto, alla qualità latitante del gioco. Dalla scarsa condizione di forma a una quadra che in fondo alla Juventus pare ancora mancare. E poco importa se al 10 di febbraio i risultati vedano i bianconeri al primo posto in classifica in condivisione con l’Inter; la squadra agli ottavi di Champions League conquistati in carrozza e al tempo stesso ancora in corsa anche in Coppa Italia.

Maurizio Sarri abbraccia Massimiliano Allegri nel corso dell'ultimo Napoli-JuventusGetty Images

Qualità del gioco: il peccato originale di Maurizio Sarri

Sarri infatti paga fin qui sostanzialmente un peccato originale: quello di non aver ancora riprodotto quella qualità di gioco per cui era stato acquistato. Una ragione da un certo punto di vista assolutamente comprensibile: in fondo, Massimiliano Allegri, proprio per questo motivo è a oggi un disoccupato di lusso nonostante l’incredibile 5 su 5 alla voce ‘Scudetti’.

Al di là della rapida discesa di un’ampissima fetta di tifo bianconero - e una discreta parte di opinione pubblica, oltre che di addetti ai lavori - del carro ‘sarriano’, l’analisi sul perché il tecnico toscano ancora non sia riuscito a riproporre un convincente abbozzo di quell’estetica che proprio fino alla Juventus l’ha portato, andrebbe fatto con un po’ più di lucidità.

Le sfaccettature del problema infatti sono molteplici: dalla condizione fisica a quella di approccio mentale, validissimi campi di discussione; la principale è forse però quella che sta passando paradossalmente in maniera piuttosto inosservata: la qualità degli interpreti in mezzo al campo.

Video - Sarri: "Ormai non si vince più per distacco: non c'è possibilità di passi falsi" 02:01

Un centrocampo costruito male

Sì perché se per anni siamo andati - giustamente - narrando dell’enorme profondità della rosa della Juventus, ciò che pare passare sottotraccia in questo momento sia l’enorme equivoco di una mediana che forse non è poi di così grande qualità. O meglio, non lo è per il gioco di Sarri. Il tecnico della Juventus infatti non è ancora riuscito a dare un’impronta precisa del suo gioco perché funzionale al suo gioco, laddove è fondamentale dominare - sul palleggio rapido in mezzo al campo - non ha trovato gli uomini giusti. Una serie di esperimenti e cambi, oltre che di piccole rivoluzioni tattiche, che al momento vedono i bianconeri sostanzialmente ancora in alto mare. Dall’infortunio di Khedira alla condizione attuale di ‘mister 150 passaggi’ Miralem Pjanic, dagli oggetti misteriosi Rabiot e Ramsey alla ‘normalità’ del più classico dei mediani di rottura come Matuidi, Sarri non è ancora riuscito a costruire i suoi automatismi a centrocampo. Ma quanto c’è di demerito del tecnico qui dentro e quanto c’è nella “povertà” degli interpreti?

Intendiamoci subito: la Juventus non è improvvisamente diventata una squadra scarsa, non è questo il messaggio. Quanto piuttosto occorre rispondere a questa domanda: quanti degli interpreti attuali del centrocampo juventino sarebbero titolari nelle grandi squadre europee?

Rabiot e Ramsey, i due nuovi innesti e fin qui oggetti misteriosi del mercato della JuventusGetty Images

Pjanic. Forse. Non certamente quello nella versione attuale. Poi, il nulla. L’uomo che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità a questo centrocampo, ovvero Aaron Ramsey, si sta attestando fin qui per ciò che è sempre stato in carriera: un giocatore su cui fisicamente si può fare poco affidamento. Non un problema da poco, quest’ultimo. Tant’è che Sarri ha provato a cercare altrove senza successo un interprete in grado di dare qualità e accelerare i tempi della giocata. Senza fortuna. Per quanto riguarda ‘la qualità’, quello sarebbe potuto essere Rabiot. Il francese però, tecnicamente inattaccabile, gioca non una ma 2 marce sotto ciò che impone il football contemporaneo. Ecco allora Bentancur, il cui equivoco resta sostanzialmente uno: sa fare tutto, ma non eccelle in nulla. Matuidi poi, che nient’altro è che un puro mediano di rottura: funzionale dunque solo in un contesto che già costruisce e lavora in automatico, non in una ricerca del divenire. E con Khedira fermo ai box, Sarri si è trovato fermo al palo.

Pirlo, Vidal e Pogba: 5 anni dopo, un confronto impietoso col presente

I problemi della Juventus dunque passano principalmente da un centrocampo solo sulla carta completo, ma che in sostanza pare essere mal costruito per quelle che sono le idee di fondo del calcio sarriano; e soprattutto meno forte di quello che 5 anni fa portava la Juventus a Berlino. Il confronto è quasi impietoso: Pjanic era il perno di quella Roma di Garcia che con gli ottimi Naingollan e Strootman finiva a una vita dalla Juventus; il regista dei bianconeri era infatti Andrea Pirlo. E le mezz’ali? Il miglior Marchisio della carriera e Paul Pogba, interpreti decisamente superiori ai vari Rabiot, Bentancur e Khedira attualmente a disposizione. La soluzione per gli inserimenti a disposizione di Allegri era poi il signor Arturo Vidal: giocatore di un’altra categoria rispetto a chi oggi veste la maglia della Juventus. Insomma, la Juve nel corso degli anni si è andata indebolendo nel reparto principe e qualche segnale da questo punto di vista l’aveva già lanciato Massimiliano Allegri quando accennava a quel concetto di ‘rifondazione’.

Pirlo, Pogba e Vidal (oltre a Morata): 3/4 dello stellare centrocampo bianconero che insieme a Marchisio portarono la Juventus in finale di ChampionsImago

Una ‘rifondazione’ che la dirigenza bianconera ha scelto di interpretare perseguendo la filosofia del giocatore formato e di già provata esperienza portato via a zero - Ramsey e Rabiot le due prove a riguardo - ma che per ora non sta pagando. Un’inversione recente pare essere per il futuro Kulusevski, con un giocatore di qualità e di prospettiva. Ma la realtà nel mentre implica la necessità di trovare un rimedio per il presente.

Le colpe di Sarri, il precedente del Chelsea

Qui dentro, certo, non mancano anche le colpe del tecnico. In un reparto così in difficoltà, ad esempio, poco si spiega il disfacimento in stile ‘bidone’ di uno come Emre Can: un giocatore che nel Liverpool di Klopp era diventato un perno; e che Sarri non ha mai di fatto preso in considerazione. C’è poi l’altro aspetto legato all’attuale condizione fisica. La Juventus continua a registrare troppi guai muscolari - dei soliti noti - e pecca di un ritmo troppo compassato non solo rispetto ai principali contendenti in Europa, ma anche dentro i confini nazionali.

Da questo punto di vista però occhio alla recente esperienza inglese di Sarri. Lo scorso anno il Chelsea incappò in qualcosa di abbastanza simile a ciò che sta registrando la Juventus in questo momento. Tra gennaio e febbraio i Blues incassarono la sconfitta con l’Arsenal, il pesantissimo ko a Bournemouth (dove il Chelsea ne prese 4) e la successiva ripassata del Manchester City, con Guardiola che inflisse a Sarri quel clamoroso 6-0 che parve come l’inizio della fine. Non fu così. I Blues da metà febbraio in poi innescarono il cambio di marcia anche a livello fisico, con la gran rincorsa che dal 7° posto in Premier League portò il Chelsea a chiudere terzo; ma soprattutto arrivò il successo in Europa League.

Manchester City-Chelsea 6-0. Il punto più complicato della gestione di Sarri al Chelsea, che da lì però iniziò la sua risalitaGetty Images

Esattamente quello che chiede e spera di ritrovare adesso la Juventus: risultati in Europa e risalita di condizione fisica. Perché al di là dei problemi a centrocampo, la squadra pare aver bisogno di riprendere soprattutto fiato e ritmo. Una sensazione, questa, confermata indirettamente anche dal tecnico del Verona Ivan Juric, che a margine della vittoria sui bianconeri affermava come “quella con la Lazio (affrontata solo 3 giorni prima n.d.r.) è stata una partita più fisica e a ritmi più alti”.

Gargantua Juventus: quando un anno a Torino vale 5 altrove

Il resto dovrà farlo Maurizio Sarri, che a differenza dell’esperienza inglese, alla Juventus, è condannato a una vittoria data per scontata sempre e comunque. Dall’altra parte c’è il peggior avversario possibile - Antonio Conte - e tutta la pressione del mondo. Con tutte le attenuanti già sottolineate, Sarri dovrà insomma provare a trovare una soluzione ai problemi in mezzo al campo e farlo il più in fretta possibile. La Juventus infatti è come un Gargantua di ‘Nolaniana’ creazione, uno spazio-temporale che risucchia, centrifuga e soprattutto non rispetta le logiche del Pianta Terra; e a cui non fa eccezione ciò che gli ruota attorno: simpatizzanti, critici, tifosi e stampa.

Insomma, per intenderci, Sarri non avrà mai il tempo che il Liverpool concesse a Klopp (tre stagioni e mezzo senza un trofeo): quello, a Gargantua-Juventus, corrisponderebbe a 10 anni. E a quel punto, dal carro, nel Paese campione del mondo di salite e fughe, sarebbero tutti scappati da un pezzo.