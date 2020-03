Juventus in quarantena, ma Higuain vola in Argentina dalla mamma malata

Gonzalo Higuain torna a casa, nella sua Argentina, nonostante la quarantena imposta dalla società Juventus a tutti i suoi dipendenti con lo stesso Presidente Andrea Agnelli che era andato in isolamento volontario. L'attaccante bianconero si sarebbe recato all'aeroporto di Caselle, a Torino, esibendo davanti agli ufficiali di polizia il certificato di negatività al Coronavirus, secondo la ricostruzione della versione online del quotidiano La Repubblica: le autorità a quel punto non hanno potuto far altro che autorizzare il volo del jet privato (con tutti i voli di linea sospesi).

Sempre secondo quanto riporta la Repubblica il "Pipita" avrebbe organizzato un trasferimento con la sua famiglia per raggiungere prima la Francia, poi la Spagna e da lì volare verso l'Argentina. Secondo Romeo Agresti di Goal.com Higuain avrebbe avvisato la Juventus e di comune accordo con la società bianconera sarebbe volato in Argentina dalla mamma malata. Questo il motivo della sua partenza a dispetto delle regole inzialmente imposte dal club. Si attende dunque ora una presa di posizione ufficiale da parte della società...