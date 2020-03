Ha vinto la Juventus di Sarri. Nella super sfida Scudetto, valida per il recupero della 26a giornata di campionato, la squadra bianconera ha avuto la meglio su un'Inter molto meno solida e convincente del solito. Senza pubblico e dopo un primo tempo equilibrato (con due parate di Handanovic e una di Szczesny), é stata una zampata di Ramsey a sbloccare il match. Da lí in poi la Juve ha dominato e l'Inter ha mollato. La prodezza del subentrante Dybala ha chiuso il match e riconciliato con il calcio anche in una domenica anomala e non troppo serena per l'Italia. La squadra di Conte non ha reagito e ora, oltre alla gara con la Samp, deve colmare un gap importante con il duo di testa.

L'abbraccio dei giocatori della Juventus dopo il gol di Ramsey, Juventus-Inter, Getty ImagesGetty Images

Il tabellino di Juventus-Inter 2-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (Dal 78' De Sciglio); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (Dal 59' Dybala), Higuain (Dall'80' Bernardeschi), Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (Dal 74' Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (Dal 59' Eriksen), Young; Lukaku (Dal 77' Sanchez), Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 55' Ramsey (J), 67' Dybala (J)

Assist: Ramsey

Ammoniti: Skriniar, Vecino, Brozovic, Ronaldo

Espulso Padelli (I) dalla panchina per proteste all'80'.

Paulo Dybala (Juventus)Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

8' - Gran parata di Handanovic. Corner teso e colpo di testa di De Ligt. In arretramento Handanovic salva.

15' - Ancora Handanovic. Higuain per Ronaldo, palla per Matuidi che incrocia bene il diagonale. Para in tuffo Handanovic.

36' - Lautaro col petto appoggia un gran pallone a Brozovic, che calcia bene con il destro a giro da fuori. Para in tuffo Szczesny.

55' - RAMSEY! GOL! 1-0 Juventus! Palla di Alex Sandro per Matuidi, cross in mezzo, Ronaldo tocca, rimpallo su Ramsey che col destro batte Handanovic (leggera deviazione di De Vrij).

67' - Paulo Dybala! GOL MAESTOSO! 2-0 Juventus. Scambia con Ramsey, entra in area, dribbla e con l'esterno mancino infila all'angolino. Che prodezza.

78' - Ci prova Eriksen da fuori su passaggio di Vecino. Palla alta di poco.

93' - Grandissima giocata di Ronaldo, che dribbla da sinistra e calcia bene col destro. Palla fuori di pochissimo.

MVP del match

Paulo DYBALA - Il suo gol è una magia da applaudire all'infinito. Stop in corsa, dribbling secco ai danni di Young e tocco delizioso di sinistro a prendere in controtempo Handanovic. Prodezza straordinaria che spegne definitivamente l'Inter. In cattedra.

La statistica chiave

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque match casalinghi consecutivi contro l'Inter per la seconda volta nella storia della Serie A, la prima nel dicembre 1999 (sette in quel caso)

Fantacalcio

Promosso - Aaron Ramsey - Si nasconde, tiene la posizione, gioca di prima, ma poi piazza la zampata vincente. Da mezz'ala piace.

Bocciato - Romelu Lukaku - Serataccia. Bonucci e De Ligt lo annientano. Non trova mai modo di liberarsi al tiro.