Juventus-Inter al 4 marzo e Coppa Italia a maggio? Sì per Napoli e Milan, no per i nerazzurri

La confusione regna sovrana. Dopo le lamentele dei presidenti, la Lega di Serie A si interroga sul da farsi. Liverani, poi Gattuso, ancora Marotta, Cellino e tanti altri: si parla addirittura di campionato falsato.

Nuova proposta: Juventus-Inter al 4 marzo? L'Inter dice no

Dopo i vari mugugni si è messo sul tavolo la possibilità di giocare Juventus-Inter al 4 marzo, al posto di Juventus-Milan di Coppa Italia, per rendere meno problematica la lotta Scudetto a maggio. A questo punto, considerando questa ipotesi, le due semifinali di Coppa (Juventus-Milan e Napoli-Inter) slitterebbero ai primi di maggio, ma la nuova proposta non piace ancora all'Inter. La proposta era stata presentata direttamente dal Napoli in mattinata.

" È stato deciso di convocare un'Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite. [Nota pubblicata dalla Lega Serie A] "

La Lega convoca consiglio straordinario: ma quando si recuperano le partite?

Intanto è stato convocato un consiglio di Lega straordinario per mercoledì mattina (4 marzo) per decidere il da farsi, considerando che le partite della 26esima giornata non sono state rinviate al 13 maggio secondo alcuni presidenti (da citare le dichiarazioni di oggi del presidente del Lecce). La confusione, come detto, regna sovrana.

Le gare rinviate della 25a giornata

ATALANTA-SASSUOLO

HELLAS VERONA-CAGLIARI (si recupera l'11 marzo alle 15:00)

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA (si recupera l'11 marzo alle 18:30)

Le gare rinviate della 26a giornata (si recupera il 13 maggio)

JUVENTUS-INTER

MILAN-GENOA

PARMA-SPAL

SASSUOLO-BRESCIA

UDINESE-FIORENTINA

" Oggi, per delle direttive che vengono da chi ha potere di scelta, giochiamo a porte aperte, ma - se confermata - con la scelta di rinviare cinque partite al 13 maggio c’è il rischio che il campionato risulti falsato. In ogni caso, ieri ho ricevuto dal presidente della Lega la rassicurazione che quella del 13 maggio è una data formale limite, compatibilmente con gli impegni delle squadre interessate, e che quasi certamente le partite si recupereranno anche prima di Pasqua. [Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce] "