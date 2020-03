Una questione di sliding doors. Di porte che si aprono e chiudono. Di treni lasciati andare, persi per un nulla o di proposito. Di situazioni che in un amen, cambiano la vita. Chissà Antonio Conte quante volte avrà ripensato, negli anni a seguire, magari proprio mentre la “sua Juve” raggiungeva un’impensabile a inizio stagione finale di Champions League, a quel pomeriggio di luglio del 2014. Quel video confezionato, asettico; quello sfogo andato un po’ oltre. Forse voleva essere solo una provocazione andata un po’ più in là, sfuggita di mano, scappata via; forse no, era stufo davvero, la sua impazienza per potersi sedere a quel maledetto tavolo dei grandi non poteva più essere disillusa; e l’immobilismo di quella Juventus, che all’epoca a quel banchetto ancora non poteva starci, chiedeva pazienza.

Chissà che non l’abbia rimpianto davvero quel giorno, Antonio Conte. Oggi agli antipodi calcistici di ciò che significa ‘Juventus’, ovvero ‘Inter’: rivale storica, avversaria contemporanea, certamente nemica odiata. E chissà quanto non sia stata vera quell’indiscrezione che più di qualcuno che col mercato ha a che fare, questa estate, ha sussurrato, ma solo dentro l’ambiente: una telefonata, Antonio Conte, da Andrea Agnelli, l’ha attesa finché ha potuto.

Altra sliding door della storia recente, come in quel luglio. Andrea Agnelli però la sua decisione l’aveva già presa, come Conte 6 anni fa del resto: quell’addio frettoloso, quello “sgarro”, non poteva essere dimenticato. E allora “Antonio Conte è la Juventus”, lanciato lì, via etere, proprio questa settimana, a metà tra una provocazione e un ringraziamento; perché senza il passaggio del tecnico salentino la ricostruzione juventina probabilmente non sarebbe stata così rapida nel suo essere vincente, ma a riscoprire anche quelle medaglie al collo che per l’attuale pubblico di Conte restano una macchia più che un vanto. Indelebile, tra l’altro.

"Conte per rinascere". Un emblematico e profetico stendardo durante la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina della JuventusGetty Images

E così, nel bivio tra la Juventus e Antonio Conte, involontario protagonista è anche Maurizio Sarri. Chissà dove sarebbe anche lui, se Agnelli quella telefonata a Conte l’avesse fatta sul serio. Qualcuno dice alla Roma, qualcun’altro al Milan. Forse allo stesso Chelsea, che in fondo in fondo, al termine della stagione, con un terzo posto in Premier League e un trofeo internazionale in bacheca, così male non si era trovato nonostante tutto.

Incroci di un destino che in qualche modo i suoi piani li ha già scritti da tempo; e che degli esseri umani sa farsi beffa come nessuno. Prendete un virus cinese, ad esempio. Un disastro economico, una piaga sociale; ma un protagonista involontario della storia stessa tra Antonio Conte e la Juventus.

Già perché lo porte chiuse dello Stadium, domenica sera, evitano al pubblico di Torino il ripertrsi su più ampia scala di decibel di quanto sentito nel settore ospiti di San Siro: e no, quelli, per Conte, non furono complimenti. E al tempo stesso privano Conte di un bel dispiacere, perché si può essere primi tifosi della squadra per cui si lavora quanto vi pare, ma 16 anni della propria vita, tra campo e panchina, non si cancellano con la firma di un contratto.

Antonio Conte a bordo campo nel giorno della festa dei 102 punti in campionato: record di punti che fu cancellato proprio all'Inter di ManciniGetty Images

E allora Juventus-Inter, questa volta, è anche questo. Un perdono mai concesso. Una telefonata mai arrivata. Uno stadio a porte chiuse. Uno scherzo del destino alla cui imprevedibilità non ci si può davvero mai abituare.