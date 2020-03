Da allenatore ha incontrato la squadra della sua vita tre volte, sempre lontano da Torino: Arezzo in Serie B, Bergamo e Milano, alla guida di Atalanta e Inter, in Serie A. Tre sconfitte senza diritto di appello. Non si è mai seduto sulla panchina avversaria nello stadio inaugurato da lui stesso in pompa magna. Ha incarnato la “juventinità” all’ennesima potenza, fatta di alti e bassi, di colpi di genio e scorrettezze, di gol in rovesciata, ma anche tanta, tantissima legna a centrocampo. E’ stato l’«anti-Del Piero» con il numero 8 sulla schiena. E’ stato un vincente, un lottatore, un provocatore, uno da odiare o da amare senza mezze misure. Insomma, gli indizi lasciano pochi dubbi: stiamo parlando di Antonio Conte. Domenica sera ci sarà spazio ancora per una prima volta nella carriera dell’ex centrocampista leccese. Un’iniezione di adrenalina, nostalgia e voglia di rivalsa, un mix di sentimenti contrastanti che non potrà lasciare indifferente chiunque ami il pallone, anche chi non ha nel cuore le tinte bianconere. Perché se Juve-Inter sarà sfida scudetto, uno scontro diretto che non lascerà prigionieri, è anche vero che prima o poi si torna sempre dove si è stati bene e Antonio Conte, il capitano, a Torino ha lasciato il cuore.

I precedenti di Conte contro la Juventus

Partita Risultato Modulo usato Inter-Juventus (Serie A 2019/20) 1-2 3-5-2 Atalanta-Juventus (Serie A 2009/10) 2-5 4-5-1 Arezzo-Juventus (Serie B 2006/07) 1-5 4-3-1-2

" Ci sarà emozione nell'entrare allo Stadium. Conoscete bene la mia storia, sapete del mio passato, quindi ci sarà emozione fino al fischio di inizio. So di essere un avversario e che la Juve sarà una mia avversaria, dovremo essere pronti a combatterla. [7 luglio 2019, conferenza stampa di presentazione all’Inter] "

Video - Quando Antonio Conte disse: "Io sulla panchina dell'Inter? Sarei il primo tifoso" 00:58

C’eravamo tanto amati…

Vale la pena partire da quella voglia di rivalsa, dalla fine di una luna di miele durata in totale 16 anni, prima da calciatore e poi da allenatore: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 6 Supercoppe italiane, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa Intercontinentale. Le strade di Antonio Conte e della Vecchia Signora si sono divise nel 2014, in un’afosa sera di metà luglio, poco dopo la fine del campionato, quello vinto con il record di 102 punti. Una Champions finita troppo presto sotto la neve Istanbul (eloquente il labiale del tecnico prima di rientrare negli spogliatoi a fine primo tempo: “This is not football”), una corsa all’Europa League arenatasi in semifinale contro il Benfica.

Visioni divergenti con la società sul mercato e sulla tourneé estiva (“non si può mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro") e, infine, il rifiuto del rinnovo, nonostante una proposta da 5 milioni a stagione. Un fulmine a ciel sereno, dirà mesi dopo Gigi Buffon. La fine di un’era.

" C'è da comunicare la rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus, che ci legava ancora per quest'anno. C'è stato un percorso in cui ho maturato delle percezioni e sensazioni che mi hanno portato a questa decisione. [Antonio Conte e l’addio alla Juventus] "

Da capitano a nemico numero 1

Vincere è l’unica cosa che conta, ma lo farà altrove. Detto fatto: sulla panchina del Chelsea, mette le mani sulla Premier League e sulla Supercoppa inglese dopo la scappatella in Nazionale naufragata su quel maledetto undicesimo rigore contro la Germania ai quarti di finale. Antonio è un allenatore da club, non c’è niente da fare. Ha bisogno del campo, del rapporto diretto coi giocatori giorno dopo giorno, di una società a cui chiedere i migliori. Si nutre delle sfide lanciate dai giornalisti nel corso delle conferenze stampa. L’Inter, e il triennale da 34 milioni più bonus offerto da Suning, sono un’occasione imperdibile.

" Senza di te non andremo lontano, Antonio Conte il nostro capitano, perché sei il migliore e hai la Juve nel cuore [Coro tifosi della Juventus per Antonio Conte] "

Cinque anni dopo l’addio, il cortocircuito. Da bandiera e idolo di un’intera tifoseria a nemico pubblico numero 1. Conte è l’ultimo a passare dalla sponda bianconera a quella nerazzurra del derby d’Italia lungo la stessa A4 Torino-Milano percorsa, tra gli altri, da Trapattoni e Lippi. Quel “Stiamo godendo” datato 2 maggio 2002 si svuota, perde significato e romanticismo. Lo sfottò per antonomasia del calcio moderno diventa motivo di vanto per le vittime e di vergogna per i carnefici. La storia si ribalta nel paradosso. Lo sport sa essere spietato a volte. Parte una petizione per togliere la sua stella dal percorso delle leggende allo Stadium, spuntano striscioni di odio come i funghi, i bar di tutta Italia parlano di lui. Poi inizia il campionato, le giornate si inseguono una dietro l’altra. Il calcio, quello giocato, prende il sopravvento. Arriva Inter-Juve pt.1 (1-2, Dybala, Lautaro. Higuain), Conte e Sarri macinano punti tra delusioni e successi europei, la classifica si polarizza fino ad arrivare a oggi: un triello Juve-Lazio-Inter e una partita (La Partita) da giocare.

Video - Conte: "La Juventus è un grattacielo, noi dobbiamo essere visionari e colmare il gap" 01:13

" L'ingresso nella nostra nuova casa è da brividi, un'emozione indimenticabile. C'è un'atmosfera nuova, magica, qualcosa di sensazionale. Spalti strapieni, gente in delirio, il pubblico quasi in campo con noi come avviene negli stadi inglesi. Tutti coloro che hanno contribuito alla storia bianconera, presidenti, allenatori e giocatori, sono convocati per partecipare alla festa. È la serata dell'orgoglio juventino. È la serata in cui a tutti viene ribadito cosa vuol dire far parte della Juventus, il privilegio e la responsabilità di vestire quella maglia. [Antonio Conte sul giorno dell’inaugurazione dello Stadium da Testa, cuore e gambe] "

Antonio Conte PA Sport

Da solo contro il suo passato

Chissà se nelle ore precedenti alla supersfida passerà nella testa di Antonio il primo incontro con Gianni Agnelli del 1991 e la piccola bugia raccontata all'Avvocato...

" Mi chiese Ma lei quanti gol ha fatto in carriera?. Io ne avevo fatto soltanto uno, allora guardai Boniperti e feci una faccia come a dire forse avete sbagliato acquisto. Lui mi fa segno di glissare e rispondo che qualche gol lo avevo fatto, ma rimasi sul generico, senza scendere nel dettaglio. "

Un’altra Italia, un altro calcio, un’altra Juventus. Nel corso degli anni i tifosi nerazzurri hanno chiamato Conte “dopato”, “scommettitore”, “truffatore”, quelli bianconeri ora lo chiamano “traditore”, ma uno scherzo del destino, un disegno superiore, ha deciso che le due tifoserie non si siederanno sugli spalti domenica sera. La sfida a porte chiuse, ufficializzata giovedì sera dalla Lega, costringerà l’ex a fare i conti con i fantasmi del suo passato nel silenzio surreale del suo vecchio stadio. Hitchcock, probabilmente, non avrebbe saputo fare di meglio.