L'ipotesi è clamorosa, ma sarebbe un modo per venire incontro ai tifosi, già penalizzati dall'emergenza Coronavirus. In queste ore, Lega Serie A e Sky, vista l'eccezionalità dell'evento, starebbero valutando l'idea di trasmettere in chiaro il Derby d'Italia Juventus-Inter di domenica sera, che si giocherà all'Allianz Stadium a porte chiuse. Lo riporta l'edizione odierna de 'La Stampa'.

Le misure adottate per l'emergenza

L'emergenza Coronavirus sta incidendo fortemente sul regolare svolgimento di tutte le manifestazioni sportive in Italia, Serie A compresa. I calendari intasati e la richiesta specifica della Federcalcio hanno sbloccato una situazione che offriva poche strade alternative. Nell'ultima giornata del campionato si sono giocate solo sei partite su dieci, nel prossimo turno invece andranno in scena a porte chiuse Udinese-Fiorentina, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona e Parma-SPAL, mentre si disputeranno con i tifosi sugli spalti Lazio Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma.

Una scelta per i tifosi

Il via libera per la trasmissione in chiaro della sfida Scudetto arriverà solamente in caso di piena condivisione. Sarebbe una scelta che permetterebbe ai tifosi di Juventus, Inter e di tutta l'Italia di vedere gratuitamente la partita da casa. Sarebbe una sorta di risarcimento per tutti coloro che non potranno dirigersi allo stadio, avendo già magari acquistato il biglietto per cui la policy adottata dalla Juventus non prevede il rimborso economico.

Lukaku, Bonucci - Inter-Juventus - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Handanovic verso il rientro

Intanto, la Gazzetta dello Sport anticipa che Samir Handanovic sarà titolare contro i campioni d'Italia dopo il lungo stop. Tra mercoledì e giovedì sono previsti nuovi esami alla mano sinistra per il portiere sloveno, così da poter tornare a parare in allenamento tra la giornata di venerdì e quella di sabato ed essere pronto per l'attesa partita contro i bianconeri di Maurizio Sarri. Nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma giovedì contro il Ludogorets, tra i pali ci sarà ancora Padelli che quindi dovrebbe tornare in panchina per lasciare il posto al capitano domenica alle 20:45.