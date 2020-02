Juventus-Inter in diretta in chiaro? Una bellissima idea, ma non praticabile. Come evienzia la Gazzetta dello Sport, infatti, la possibilità di trasmettere su TV8 l'attesissimo Derby d'Italia in programma domenica sera allo Stadium è remota. La spiegazione va trovata nella legge Melandri, ovvero quella che regola la commercializzazione dei diritti televisivi del calcio: il bando di assegnazione dei diritti, infatti, non prevedeva in nessun pacchetto l'assegnazione degli stessi in chiaro.

La posizione di Sky

" Visto il momento eccezionale, siamo disposti ad aprire una finestra in chiaro su TV8- In una situazione in cui i cittadini devono sacrificarsi, vogliamo farlo anche noi "

Serve un decreto ad hoc

Nessuno, quindi, è in grado al momento di trasmettere la partita, nemmeno Sky che si era prontamente offerta. Per sbloccare la situazione servirebbe un intervento legislativo (un decreto ad hoc del governo) o un pronunciamento dell'Antitrust ma, visti i tempi ormai molto stretti, sembra davvero difficile ipotizzare uno scenario del genere. Quel che è certo è che la Lega, da sola, non ha il potere di derogare alla legge Melandri.