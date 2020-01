Juventus, Inter, Lazio: incredibile ma vero la serie A deve ancora cominciare

Un anno fa, al giro di boa, la Juventus del primo Cristiano era già in fuga con 53 punti, davanti a Napoli (44), Inter (39), Lazio (32), Milan (31) e Roma (30). Insomma: campionato finito. Oggi, in compenso, deve ancora cominciare. Ed è diverso, molto diverso, anche se i campioni d’inverno sono sempre loro: Juventus 48, Inter 46, Lazio 42 (con un Verona di scorta, il 5 febbraio all’Olimpico).

È crollato il Napoli, passato da Ancelotti a Gattuso e vittima di un auto-colpo di stato (il folle sciopero di De Laurentiis) oltre che di un fuoco amico che resiste e persiste (Di Lorenzo, Meret, Manolas, Ospina). È esplosa la Lazio, alla decima vittoria di fila, che aspettavo in alto ma non a questi picchi. Conte ha rianimato l’Inter, Sarri sta cercando la "sua" Juventus, a Fonseca è scappata la Roma (auguri, di cuore, a Zaniolo; e a Demiral). Capocannoniere, con 20 gol, è Ciro Immobile. Nel dicembre 2018, dopo 19 turni, era Cristiano con 14. La flessione del Milan, nonostante la staffetta Giampaolo-Pioli, mi ha sorpreso, non spiazzato. E comunque occhio al "viagra" di Ibra: comincia a funzionare. Il Cagliari perde da quattro partite, ostaggio psicologico della rimonta inflittagli da Luis Alberto e Caicedo.

Si gioca mediamente a ritmi più alti, come documentano l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Juric, non a caso questo allievo di quello. E, udite udite, "annoia" la Premier, imbavagliata dal Liverpool, e non la serie A. Per una volta. La Dea ha dato spettacolo anche a San Siro contro un’Inter capace di reggere un tempo: fino a quando, cioè, Lukaku (soprattutto) e Lau-Toro sono riusciti a trasformare ogni palla lunga in uno schema. Nessun dubbio che Gasperini sia un "fabbricatore" di squadre come pochi, ma poi in campo vanno i giocatori e se Barrow sbaglia un rigore con Madama e Muriel se ne fa parare uno da Handanovic, nefandezze della Var a parte, nulla di nuovo sotto il sole: un punto, appena uno, sui sei strameritati.

Video - Gasperini: "Non siamo obbligati ad arrivare quarti, fissiamo i traguardi man mano 01:35

Ho sorriso al dibattito sul contropiede che divide Conte e Capello. La sfida di sabato sera ha ribadito quanto sia importante l’avversario, dettaglio che noi italiani tendiamo a trascurare per pigrizia intellettuale. Non capisco, di Conte, le incessanti "sveglie" al mercato. Marotta non è sordo: provvederà. E non è che la rosa della "Dea" sia molto più guarnita. In trasferta (8 vittorie, 1 pari), l’Inter sfrutta gli spazi. In casa (6 vittorie, 3 pari, 1 sconfitta) patisce gli ingorghi: non solo coincidenze.

Video - Conte si sfoga: "Sanchez fuori? Sappiate che non sono demente o deficiente" 00:44

La Juventus ha battuto la Roma, sì, ma con il vecchio cliché: partenza rabbiosa, due gol e palleggio barboso a ridosso dell’area di Szczesny, con tanti rischi di smarrire il biglietto vincente alla lotteria degli episodi. Note positive: nove gol nelle ultime sei gare, il Marziano: e Ramsey cresce. In generale avrei scommesso su un Toro meno «isterico» e una Fiorentina meno fragile. Vi giro le mie percentuali-scudetto per il ritorno: Juventus 40%, Inter 35%, Lazio 25%.

Il vostro giudizio a metà strada? E in vista delle idi di marzo?

Serie A, lotta a 3 per lo Scudetto: chi sarà campione d'Italia a maggio? Sondaggio 862 voti Juventus Inter Lazio