Juventus-Inter-Lazio: tre squadre in un punto, sarà corsa a 3 fino alla fine come nel 2001/02?

Otto anni di - più o meno - dominio della Juventus avevano abituato gli spettatori italiani a campionati decisamente più tranquilli. Questa stagione 2019/20 si sta invece configurando come l’annata calcistica più avvincente da parecchi anni a questa parte.

Oltre alla solita compagine bianconera, stravolta dalla rivoluzione estiva che tra uomini alla fine di un ciclo e cambio di filosofia ha restituito al campionato italiano una Juventus decisamente più umana, a mettere pepe in tavola sono state fin qui le strepitose stagioni di Inter e Lazio, ognuna a suo modo autrice di un piccolo, grande miracolo.

E così 3 squadra racchiuse in così pochi punti alla 23a giornata di Serie A non si vedevano addirittura da 18 anni, quando nella stagione conclusasi poi con il rocambolesco doppio sorpasso subito all’ultima curva dall’Inter di Cuper, il 5 maggio 2002, la classifica del campionato indicava al top protagonisti molto, molto simili: la Juventus, l’Inter e una romana; all’epoca la Roma, oggi la Lazio

23a giornata 2001/02 23a giornata 2019/20 Juventus 47 Juventus 54 Roma 46 Inter 54 Inter 46 Lazio 53

Una lotta che promette spettacolo dunque; per una seconda parte di stagione ormai scollinata e un rush finale delle ultime 15 partite che si potrebbe davvero riservare come super entusiasmante. Dietro infatti esistono molteplici sfaccettature che lasciano intuire come questo grande equilibrio potrebbe continuare. Il perché è nascosto anche dietro i vari impegni extra di due delle tre contendenti.

Conte: "Lo Scudetto è un sogno, ma anche per la Lazio, l'Atalanta e tutte le squadre che sono lì"

Perché può vincere la Lazio?

Già, perché una delle 3 contendenti - la Lazio di Simone Inzaghi - può solo ed esclusivamente concentrarsi su questo impegno. E questo di per sé è davvero un grande vantaggio. Se sulla carta infatti i biancocelesti continuano ad attestarsi sostanzialmente come solo ed esclusivamente un’outsider, il dato di fatto è che la Lazio deve preparare solo e soltanto 15 partite. Quelle della Juventus e dell’Inter sono già a oggi 4 in più: con il doppio incrocio europeo per i bianconeri col Lione (Champions League) e con il Ludogorets per i nerazzurri (Europa League); a questi da aggiungere le semifinali a/r di Coppa Italia.

Ma non è finita qui. In caso il percorso dovesse prolungarsi per entrambe fino a un’eventuale finale sulle due competizioni, la Juventus si dovrebbe trovare a preparare un totale di 25 partite; l’Inter addirittura di 27. Quasi il doppio rispetto alla Lazio che per altro rispetto alle due contendenti può vantare un aspetto forse fin qui passato troppo in sordina: un gruppo collaudato.

Sotto il controllo di Inzaghi questa Lazio ormai vive da 4 anni; e il gruppo non ha subito rivoluzioni. Aspetto completamente differente di fronte alle due rivoluzioni - dagli aspetti opposti - che stanno vivendo Inter e Juventus. Insomma, spinta anche dalla vena di Luis Alberto e dal rendimento offensivo di Immobile, la Lazio parte leggermente dietro ma resta una contendente credibile al titolo, magari pronta a sfruttare gli eventuali passi falsi di una delle altre due, specie sul potenziale cammino europeo.

Ranieri: "Lazio come il mio Leicester? Dipende da quante energie avrà a marzo, ma io ci proverei"

Perché può vincere la Juventus?

Perché nonostante tutto è quella più abituata a farlo. E perché nel reparto offensivo è quella che vanta il maggior numero di fuoriclasse. Se è infatti vero che fin qui i bianconeri non hanno propriamente convinto dal punto di vista del gioco nella rivoluzione sarriana arrivata in estate, la Juventus resta una squadra dal potenziale devastante. Dybala, Higuain, Douglas Costa e soprattutto Cristiano Ronaldo. I campioni, già in passato, hanno dimostrato di saper andare al di là delle difficoltà dal punto di vista del gioco espresso.

In particolare il portoghese, in striscia positiva ormai da 10 giornate consecutive, è il fattore anche a livello d’orgoglio in grado di tenere altissimo il livello di pericolosità della squadra di Sarri. Che per giunta è ancora in attesa dei suoi progressi dal punto di vista dell’espressione collettiva nel gioco; ma che potrebbe innescarsi a breve. In aggiunta a ciò è quella con la panchina più lunga e potenzialmente meglio attrezzata delle altre per far fronte agli imprevisti. Insomma, i bianconeri, seppur non così solidi come il recente passato, restano in qualche modo la prima squadra con cui fare i conti.

Il confronto col 2018/2019 dopo 23 giornate: 9 punti in meno per i bianconeri, Lazio e Inter che salto!

2019/2020 2018/2019 Juventus 54 (44 gol fatti, 23 subiti) 63 (49 gol fatti, 15 subiti) Inter 54 (48 gol fatti, 20 subiti) 43 (32 gol fatti, 16 subiti) Lazio 53 (53 gol fatti, 20 subiti) 38 (32 gol fatti, 25 subiti)

Perché può vincere l’Inter?

Mai come quest’anno i nerazzurri sono però una Squadra, dove la maiuscola qui citata non è affatto casuale. Conte è come sempre riuscito a creare un gruppo in grado di andare subito oltre le più rosee aspettative. L’Inter ha saputo resistere a una rosa cortissima nella prima parte di stagione, dando la sensazione ora che il peggio sia passato. Gli innesti di gennaio sugli esterni con Young e Moses, l’arrivo di Eriksen e il recupero di Sanchez hanno tirato fuori dall’emergenza Conte, che nel mentre però non solo è rimasto lì, ma ha anche agganciato la Juventus.

Il resto lo fa quella che poi, alla fine dei conti, è premiata anche a livello statistico come la miglior difesa del campionato, discriminante da sempre fondamentale per vincere in Italia. Come la Lazio infatti i nerazzurri hanno subito solo 20 gol; ma a differenza della Lazio danno la sensazione di avere più esperienza nei singoli proprio in quel reparto. L’unica grana al momento resta quella di Handanovic, ma al di là di quello è l’intero gruppo Inter ad aver lasciato di intendere, almeno fin ora, di essere più affamato degli altri.

Davanti i nerazzurri restano dipendenti però dalla coppia Lautaro-Lukaku: affinché questo equilibrio regga, come per la Lazio del resto, è essenziale che la coppia titolare si preservi in questo stato di forma fino alla fine. Nerazzurri e biancocelesti infatti, a differenza della Juventus, farebbero assai più fatica a trovare le alternative. Certo, poi resta il fattore Conte: uno che quando fiuta l'odore del sangue difficilmente molla la presa. Vedere per credere le precedenti esperienze a Juventus e Chelsea, dove da sfavorito, ha sempre vinto subito al primo anno.

Gli snodi cruciali

Insomma, il ritrovato equilibrio del campionato di Serie A lascia presagire un finale tutto da vivere. Fondamentali saranno soprattutto l’eventuale cammino nelle coppe europee e la capacità di rimanere integri degli uomini chiave nelle due squadre con minori alternative. Poi, il resto, potrebbero farli alcuni passaggi chiave. Almeno 9 le giornate in cui infatti abbiamo trovato degli snodi cruciali: a partite dalla prossima, dove Lazio e Inter, all’Olimpico, si giocheranno già un primo spareggio.

24^ giornata : Lazio-Inter, Juventus-Brescia

: Lazio-Inter, Juventus-Brescia 26^ giornata : Juventus-Inter, Lazio-Bologna

: Juventus-Inter, Lazio-Bologna 27^ giornata : Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus

: Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Bologna-Juventus 30^ giornata: Juventus-Torino, Lazio-Milan, Inter-Bologna

Juventus-Torino, Lazio-Milan, Inter-Bologna 31^ giornata: Milan-Juventus, Verona-Inter, Lecce-Lazio

Milan-Juventus, Verona-Inter, Lecce-Lazio 32^ giornata: Juventus-Atalanta, Lazio-Sassuolo, Inter-Torino

Juventus-Atalanta, Lazio-Sassuolo, Inter-Torino 34^ giornata: Roma-Inter, Juventus-Lazio

Roma-Inter, Juventus-Lazio 37^ giornata: Inter-Napoli, Cagliari-Juventus, Lazio-Brescia

Inter-Napoli, Cagliari-Juventus, Lazio-Brescia 38^ giornata: Atalanta-Inter, Napoli-Lazio, Juventus-Roma