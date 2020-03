La partita sarà a porte chiuse e i tifosi nerazzurri, quindi, non potranno farsi la trasferta fino allo Stadium per sostenere la propria squadra. Ecco che alla vigilia della gara contro la Juventus, circa 500 tifosi si sono presentati alla Pinetina, armati di cori e striscioni, per far sentire la propria vicinanza alla squadra di Conte prima di partire per Torino.

Coronavirus? In questo momento c'è solo Juventus-Inter e una partita che può voler dire Scudetto, ecco che i tifosi non hanno avuto paura di assembrarsi davanti alle porte del Centro Sportivo di Appiano Gentile, in provincia di Como.

E dire che in giornata, Antonio Conte non ha nemmeno svolto la normale conferenza stampa, non volendo/potendo sentire i giornalisti proprio per evitare inutili contagi, con il tecnico nerazzurro che ha parlato solo ai microfoni di InterTv. Fuori dalla Pinetina, però, il frastuono...