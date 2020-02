Juventus-Inter: sarà spettacolo o una partita a scacchi?

Già ribattezzato come il Derby d'Italia più strano della storia (si giocherà senza pubblico causa Coronavirus), la sfida di domenica sera tra bianconeri e nerazzurri è interessata da un altro punto interrogativo: in campo prevarrà la voglia di vincere e lo spettacolo o l'aspetto tattico? Vedremo una partita di calcio o una partita a scacchi? Sulla carta chi si gioca di più è l'Inter di Antonio Conte: perdere sarebbe una mazzata dal punto di vista della classifica e del morale. Ma anche la Juventus non scherza quanto a tensione: dopo il brutto ko di Lione in Champions serve una reazione immediata da parte di Ronaldo e compagni. E Sarri è chiamato a dare un segnale forte.

Le porte chiuse condizioneranno la giornata?

La metà delle partite della 26a giornata si giocherà senza pubblico: oltre alla già citata Juventus-Inter, l'elenco comprende anche Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia. Impossibile non chiedersi se l'allarme Coronavirus non possa in qualche modo condizionare lo svolgimento del turno di campionato. Di fatto 5 partite si giocheranno in campo neutro, altre 5 no. Una disparità di trattamento che tocca la lotta scudetto così come quella per la salvezza. Una disparità che, se da un lato è dettata dalla necessità di salvaguardare la salute pubblica, dall'altro non mancherà di sollevare polemiche e malumori.

La Lazio vivrà una notte da capolista?

Toccherà alla Lazio di Simone Inzaghi aprire il programma della 26a giornata di Serie A: sabato pomeriggio alle 15 i biancocelesti riceveranno la visita del sempre ostico Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo il fondamentale successo sull'Inter nello scontro diretto di 2 settimane fa e la vittoria di Marassi contro il Genoa, Immobile e compagni hanno la possibilità di guardare tutti dall'alto in basso, almeno per 24 ore: un successo sui rossoblù, infatti, consentirebbe alla Lazio di andare a dormire da prima della classe in attesa di Juventus-Inter. Sarebbe un traguardo meritatissimo, in primis per Inzaghi: riuscirà a raggiungerlo?

Il Napoli risentirà delle fatiche di Champions?

Reduce dall'1-1 contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions, il Napoli si rituffa nell'atmosfera del campionato ospitando il Torino al San Paolo. Preparare una sfida da dentro o fuori, soprattutto se si gioca contro Leo Messi, non è così complicato per un allenatore. Lo è molto di più ricaricare la squadra e tenere alta la soglia di attenzione per una sfida non di cartello come quella contro i granata di Moreno Longo. Riuscirà Gattuso a presentare in campo una squadra col veleno (per usare le sue stesse parole)? Insigne e compagni avranno le giuste motivazioni o saranno già con la testa a Barcellona?

Milan: Rebic segnerà ancora?

Ante Rebic si è preso sulle spalle il Milan in questo primo scorcio di 2020: il croato, oggetto misterioso nella prima parte di stagione, in due mesi ha messo a segno la bellezza di 7 reti (6 in campionato e una in Coppa Italia) mostrando di avere un'incredibile confidenza con il gol. Bravo Pioli a rigenerarlo, bravo Rebic a non mollare quando le porte per lui sembravano definitivamente chiuse. Quanto durerà il momento magico del croato, a segno da 4 partite ufficiali consecutive? E se la striscia dovesse interrompersi, il Milan riuscirà a trovare gol nuovi dagli altri attaccanti?

