Londra-Milano, in questo periodo, è una tratta particolarmente calda. Sì, centra più che altro la questione COVID-19 ovviamente, con tantissime compagnie aree che hanno limitato e cancellato i diretti per la capitale economica del Paese, ma Londra-Milano è anche la tratta fatta al contrario, in cerca di consacrazione e nuovi obiettivi, che prima in estate e poi a gennaio hanno percorso anche due ex stelle delle Premier League: Aaron Ramsey e Christian Eriksen.

Il primo, poi, ha aggiunto un trasferimento in direzione Torino, casa della Juventus di Maurizio Sarri; il secondo, in gennaio, dritto fino alla Pinetina, sede della nuova casa di Antonio Conte.

Il particolare Juventus-Inter, primo di sempre a porte chiuse nella gloriosa storia del Derby d’Italia, è anche l’incrocio tra Ramsey ed Eriksen, già rivali ai tempi del North London Derby, oggi opposti ancora una volta uno di fronte all’altro.

Christian Eriksen e Aaron Ramsey ai tempi del derby del nord di Londra, Tottenham-ArsenalPA Photos

Accomunati dal grandissimo talento e dalla ingegnosa visione in mezzo al campo, Ramsey ed Eriksen però, almeno fin qui, hanno “faticato” per differenti motivi a portare in campo la qualità che li avevano resi perni fondamentali nelle mediane di Arsenal e Tottenham.

Aaron Ramsey, talento di cristallo

Il gallese in particolare, che più di Eriksen ha avuto tempo per provare a incidere, ha pagato fin qui ciò che l’ha sempre contraddistinto in carriera oltre al grande talento: la propensione agli infortuni. Colui che avrebbe dovuto oliare le dinamiche meccaniche degli ingranaggi di Sarri, non è riuscito a conquistarsi totalmente la fiducia del tecnico anche per la poca continuità che in tutta la prima parte di stagione è riuscito a dare alle sue prestazioni.

Utilizzato dal primo minuto soltanto in 12 delle 36 uscite ufficiali dei bianconeri in questa stagione – un terzo esatto – Ramsey non ha portato alla Juventus quella visione nel fraseggio e quella velocità negli inserimenti che ne avevano invece fatto un feticcio del gioco già ai tempi di Wenger. Maurizio Sarri per lui aveva utilizzato queste parole: “come tutti gli inglesi (probabilmente inteso come britannici n.d.r), Aaron ha avuto bisogno di tempo per comprendere il nostro calcio”. Solo nelle ultime settimane infatti qualcosa sembra essere cambiato; anche se effettivamente il vero Ramsey, alla Juventus, non si è ancora visto.

Video - Ramsey si presenta in italiano: "La Juve è una delle più grandi al mondo" 00:40

Christian Eriksen, per Conte ancora enigma tattico

Il discorso di fondo – ovvero la mancata integrazione – è analogo anche per Christian Eriksen, ma qui le attenuanti sono sicuramente maggiori. In primis, chiaramente, quella cronologica, con il danese che di fatto è parte integrante del gruppo Inter solo da un mesetto. E poi c’è l’aspetto tattico. Da sempre in grado di esaltarsi come giocatore di raccordo tra le linee di centrocampo e attacco, per Conte Eriksen rappresenta al momento un enigma.

Un punto di domanda chiaramente non in termine qualitativo, quanto più di collocamento. L’ermetico 3-5-3 di Conte è un modulo piuttosto integralista nel suo funzionamento: con specifiche ben definite e movimenti standardizzati, l’ecletticità e la fantasia di Eriksen sono paradossalmente “un problema”. Virgolettato d’obbligo, chiaramente; ma con gli esterni chiamata ai soliti compiti sulle due fasi e con gli attaccanti in elastico e perfettamente integrati, ai due interni del centrocampo di Conte vengono richiesti movimenti più meccanici ma soprattutto una più concreta generosità dal punto di vista difensivo, aspetto su cui Eriksen è probabilmente meno abituato rispetto al suo recente passato. Il danese è infatti al momento stato utilizzato più che altro come interno nell’oretta in campo con l’Udinese così come nelle due sfide di Europa League col Ludogorets, dove in cabina di regia Conte ha optato per Borja Valero anziché il titolare Brozovic. Un tema tattico che fin qui non ha esaltato più di tanto le caratteristiche del danese, in Inghilterra più efficace in una posizione avanzata e con la possibilità di buttarsi dentro.

Video - Conte: "Eriksen così così? Ho forzato il suo inserimento, ma ha qualità ed esperienza importanti" 01:34

Evidente però come 317 minuti complessivi spalmati su 7 presenze – di cui solo 3 da titolare – siano un quadro veramente troppo prematuro per stilare una sentenza su Eriksen, la cui funzionalità al progetto sarà però inevitabilmente da prendere in considerazione nella prossima stagione, quando dopo il lavoro fatto in estate capiremo se Antonio Conte avrà voluto costruire un progetto tattico intorno alle qualità del danese, oppure se dovrà essere lo stesso Eriksen a doversi reinventare per Conte.

I '10' di Danimarca e Galles, Eriksen e Ramsey avversari anche in nazionaleGetty Images

Il resto è un primo Juventus-Inter, per le due ex stelle della Premier League, da personaggi in cerca di autore; da artisti che per qualche motivo ancora non sono riusciti a sfondare e che, magari, proprio nella serata sul palco più importante, cercano la loro prima vera consacrazione italiana. Staremo a vedere.