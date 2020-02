Juventus-Inter rinviata a lunedì per poter giocare a porte aperte?

Fatta la legge, trovato l'inganno. Si dice così di solito. In questo caso non è proprio un "inganno" ma un'ipotesi alternativa che rispetta comunque i provvedimenti di emergenza istituiti in occasione della minaccia del Coronavirus: l'obbligo delle porte chiuse dura fino a domenica sera, e allora perché non posticipare il big match della 26a giornata, quel Juventus-Inter da cui tanto dipende per quanto riguarda le sorti del nostro campionato? Giocando lunedì sera i tifosi potrebbero vederla dal vivo...

Questa possibilità, suggerita da La Stampa e ripresa da Il Corriere della Sera è davvero percorribile? "Valutiamo se chiedere al Governo il ritorno alla normalità", dicono in Regione Piemonte. Secondo la ricostruzione, in questo momento nessuna norma vieterebbe che da lunedì le partite possano essere disputate con il pubblico sugli spalti.

Di questo avviso era anche stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

" Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che dal 2 marzo non prolungheremo lo stop degli eventi sportivi. Monitoriamo l’evoluzione nei prossimi giorni "

Gazzetta: domenica sera a porte aperte

Secondo la Gazzetta dello Sport invece è altamente improbabile che si possa giocare lunedì sera, viste le sfide di Coppa Italia in programma mercoledì e giovedì, e quindi troppo sotto data. Secondo la Rosea tuttavia è ancora probabile che si possa giocare a porte aperte direttamente domenica sera. Oggi il vertice decisivo, poi si saprà finalmente quando si disputerà la tanto agognata sfida Scudetto.