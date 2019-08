Da possibile epurato a probabile titolare per l'esordio in campionato della Juventus contro il Parma sabato prossimo al Tardini. In un'intervista concessa a Kicker, Sami Khedira non si nasconde in vista della prossima stagione. "L'obiettivo è il Triplete - dice senza troppi giri di parole il centrocampista tedesco che, nonostante la concorrenza di Rabiot e Ramsey, si sta ritagliando il suo spazio. "Sarri? Ero sicuro fin dall'inizio che lo avrei convinto anch'io - aggiunge Khedira che mette in evidenza la filosofia del nuovo tecnico basata su pressing, intensità e senso tattico -. Queste sono tutte caratteristiche che hanno per me. Il prossimo anno spero di giocare l'80% delle partite".

