Juventus, l'amichevole in famiglia a Villar Perosa dura 51 minuti: 3-1 con doppietta di Dybala

Niente Cristiano Ronaldo, niente de Ligt. La Juventus di Maurizio Sarri comincia il “test di casa” con il tridente tutto sudamericano, quello composto da Higuain, Douglas Costa e Dybala, con l’argentino classe ’93 acclamato dai 5000 juventini presenti a Villar Perosa. Il protagonista della sfida è proprio l’ex Palermo: da una parte l’acclamazione del pubblico, dall’altra la volontà del giocatore di far vedere tutto il suo talento. È lui il più pericoloso in attacco, è sempre lui a rincorrere gli avversari andando a recuperara palla a centrocampo. Poi la doppietta che permette alla “Juventus A” di chiudere il primo tempo in vantaggio, nel mezzo c’era stata l’autorete di Demiral. In fondo, sono state pochissime le indicazioni per mister Sarri visto che la partita si è conclusa al 51’ per l’invasione di campo dei tifosi juventini sul 3-1 realizzato da Cuadrado.

Tabellino

Juventus A-Juventus B 3-1

Juventus (4-3-3): Buffon (25' Szczesny, 51' Pinsoglio); Danilo (46' De Sciglio), Bonucci (46' Chiellini), Demiral, Alex Sandro; Khedira (46' Emre Can), Pjanic (46' Rabiot), Matuidi (46' Bentancur); Douglas Costa (46' Cuadrado), Higuain (46' Mandzukic), Dybala (46' Bernardeschi). All. Maurizio Sarri

Non entrati: Rugani, Lu.Pellegrini, Ramsey, Cristiano Ronaldo (infortunato), de Ligt (infortunato)

Juventus B (4-3-1-2): Siano (46' Garofani); Bandeira, Spina, Riccio, Anzolin; Tongya, Ahamada, Francofonte; Moreno; Sene, Stoppa. All. Lamberto Zauli

Marcatori: rig. 15’ e 45’ Dybala (JA); 38’ aut. Demiral (JB); 50’ Cuadrado (JA)

Arbitro: Lorenzo Maggioni, della sezione di Lecco

Ammoniti e Espulsi: nessuno

Il migliore

Paulo DYBALA - Segna, gioca e rincorre la palla. Il Dybala visto nel primo tempo è un tuttofare, con l’argentino che dimostra tutto il suo talento agli occhi di Maurizio Sarri e di tutta la dirigenza juventina. I 5000 di Villar Perosa sono tutti con lui, basterà questo per rimanere alla Juventus?

Il Tweet

La Juventus ha mostrato il trofeo della Serie A della scorsa stagione...