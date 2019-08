Fra cinque giorni il calciomercato inglese chiuderà i battenti e si conoscerà dove giocherà Romelu Lukaku, l’attaccante più bramato dalle big del calcio italiano: Juventus, Inter e Napoli. Già perché mentre il ds bianconero Fabio Paratici - che domani sarà a Wembley per assistere alla finale di Community Shield fra Manchester City e Liverpool - è tornato da Londra con l'accordo con lo United e il centravanti ed è convinto di chiudere lo scambio con Paulo Dybala, convincendo la Joya ad accettare il trasferimento ai Red Devils, anche l'Inter pur muovendosi nell'ombra non molla la presa sul gigante belga. La novità della serata, secondo quanto riferisce Sky Sport, è che nel caso in cui lo scambio sull’asse Manchester-Torino dovesse naufragare, l’Inter è pronta a rientrare in pista con un’offerta più alta rispetto a quella avanzata qualche settimana fa e respinta al mittente (63 milioni di euro).

A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui i nerazzurri per il momento restano guardinghi ad attendere gli sviluppi ma in caso di rottura sono pronti ad aproffitare della situazione e ad attuare un rilancio per regalare a Conte, quel centravanti che Antonio Conte da giugno ha messo in cima alla lista dei propri desideri. Al momento però la squadra in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del centravanti belga resta la Juventus, che ha l’accordo con il giocatore e resta super convinta di riuscire a completare un’operazione che in un sol colpo permetterebbe ai bianconeri di realizzare una plausvalenza utile per il bilancio e fare uno sgarbo di mercato all’Inter.

Anche il Napoli negli scorsi giorni ci ha provato...

Nella serata però è emerso anche un altro retroscena interessante e per certi versi inatteso. Negli scorsi giorni anche il Napoli ha discusso con lo United e l’entourage di Lukaku avanzando ai Red Devils un’offerta da 70 milioni di euro. La proposta del club partenopeo però non avrebbe trovato il gradimento, più che del club inglese dello stesso Lukaku che – secondo quanto risulta al noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà – avrebbe inforrmato il Napoli di non voler vestire la maglia azzurra.