Sembrava una semplice azione di disturbo. Il classico rumors di cui discutere sotto l’ombrellone senza nemmeno crederci troppo. Invece lo scambio Paulo Dybala-Romelu Lukaku, ora dopo ora sta sempre più diventando un’operazione concreta. Un’affare che può diventare realtà. A certificare i passi avanti in questa trattativa c’è anche il viaggio dell’agente dell’attaccante argentino in Inghilterra a Londra, per discutere dell’ingaggio con i dirigenti del Manchester United.

Nonostante fra due giorni, Dybala sia atteso a Torino per riprendere gli allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Maurizio Sarri: il futuro de La Joya sembra lontano da Torino, in Inghilterra in quello United che anche attraverso le sue giocate vuole riguadagnare un posto in Champions e riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. La Juventus, al contrario, metterebbe le mani sul centravanti che tanto sognava Antonio Conte all’Inter: quel Romelu Lukaku che fino a pochi giorni fa, sembrava destinato ad essere il centrattacco della nuova Inter del condottiero leccese. Uno sgarbo in piena regola che potrebbe ingolfare ancor più la campagna acquisti dell’arcirivale che a meno di un mese dallo start della stagione, si trova in rosa un solo attaccante di ruolo di livello: Lautaro Martinez.

Lukaku, che non è volato in Norvegia con il resto dei compagni per presenziare all’amichevole a Oslo dello United, avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento in Italia mentre chi è più restio in questo momento a fare le valigie in direzione Manchester è Dybala che nelle scorse settimane, aveva dichiarato di voler rimanere a Torino e rilanciarsi con un tecnico – che interpreta un calcio più offensivo e che negli ultimi anni è stato abile a valorizzare attaccanti con talento e caratteristiche simili a quelle del numero 10 argentino – come Maurizio Sarri. L’ex Comandante del Napoli, anche in recenti interviste, ha ammesso di essere curioso di testare Dybala come falso nueve e trequartista in un 4-3-1-2. Un desiderio che potrebbe rimanere incompiuto se davvero Lukaku e Dybala si scambiassero le maglie prima dell’8 agosto (ultimo giorno utile per le squadre di Premier League per tesserare nuovi calciatori).