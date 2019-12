Juventus, Mandzukic vicino alla cessione all'Al Duhail: Milan beffato

L'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus potrebbe essere giunta davvero al capolinea. L’attaccante croato, nei giorni scorsi, è tornato ad avvicinarsi a quel trasferimento in Qatar solo sfiorato in estate e, secondo quanto riporta Goal.com, la trattativa con il suo nuovo club è arrivata a una fase piuttosto avanzata. In rete, infatti, circola un video che sembra ritrarre proprio Manduzkic con i dirigenti dell’Al Duhail, società alla quale era già stato accostato con forza nei mesi scorsi.

Secondo quanto emerso, il giocatore si sarebbe recato a Doha per visitare le strutture del club e soprattutto per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto. Ad attendere Mandzukic all’Al Duhail ci sarà non solo il suo ex compagno di squadra alla Juventus, Benatia, ma anche un sontuoso contratto con scadenza a giugno 2021 da ben 7 milioni di euro netti a stagione. Mandzukic, che da tempo è finito a margini del progetto di Sarri, è approdato in bianconero nell’estate del 2015 e con la Vecchia Signora ha vinto da protagonista quattro Scudetti, due Supercoppe italiane e tre Coppe Italia. Il Milan, che stava valutando il croato come possibile innesto in caso di mancato arrivo di Ibrahimovic, resterebbe così al palo.