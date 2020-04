Juventus-Matuidi: arriva il rinnovo, il francese sarà bianconero fino al 2021

In attesa di capire se e quando si riprenderà a giocare, sia in Serie A che in Champions League, la Juventus pianifica il futuro. Uno dei tassalli è quello dei rinnovi di contratto e uno dei primi nomi su cui si è riflettuto è quello di Blaise Matuidi.

Il centrocampista francese non è sicuramente un abile palleggiatore, ma si è reso protagonista per tutta la stagione in ruolo molto prezioso per lo scacchiere di Sarri: quello del giocatore che dà equilibrio. Ecco perché, è arrivato l'ok per portare avanti la collaborazione con l'ex giocatore del PSG.

Il contratto del classe '87 è stato infatti prolungato di un altro anno, fino a giugno 2021 in modo da evitare la possibile partenza del francese a parametro zero al termine di questa travagliata stagione. Il rinnovo lo si evince dalla relazione del secondo semestre dell’esercizio 2019/2020, con un'operazione effettuata il 14 febbraio scorso.