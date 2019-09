Il gesto di sportività di Giorgio Chiellini non è passato inosservato. Il capitano della Juventus, che ha saltato il big match contro il Napoli all'Allianz Stadium a causa di un grave infortunio al ginocchio destro (distorsione e lesione del legamento crociato anteriore) che lo terrà a lungo lontano dal rettangolo di gioco, è entrato in campo in stampelle e si è recato da Kalidou Koulibaly per abbracciarlo e consolarlo. Il difensore centrale senegalese, infatti, era visibilmente scosso dopo la clamorosa e goffa autorete che al 92' è valso il definitivo 4-3 per i bianconeri. Lo stesso Koulibaly, subito dopo la partita, non ha nascosto la delusione per l'esito di una partita che sembrava incanalata verso il pareggio dopo l'incredibile rimonta da 0-3 a 3-3 della formazione di Ancelotti: "È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L'abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo", le parole su Twitter del difensore del Napoli.

Video - Ancelotti: "Sconfitta meritata. L'autogol di Koulibaly? Fa male" 01:23