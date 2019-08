Un 4-3 pazzo, ma un 4-3 che non accontenta nessuno dei due allenatori. Martusciello non può essere soddisfatto della sua Juventus per essersi fatta rimontare sul 3-0, mentre Ancelotti - confessa - che non sarebbe stato contento nemmeno in caso di pareggio.

Giovanni MARTUSCIELLO

" Diciamo entrambe le cose. Chiaramente il calo fisico è stato importante, chiaramente giocavi contro una squadra forte quale è il Napoli, dove il palleggio per qualità individuale è superiore alla media del campionato italiano e ci hanno messo in difficoltà, ma c'è da risaltare quell'ora di gioco in cui si poteva concretizzare qualche situazione in più. Dopo il 3-0, complice anche la condizione precaria, anche un qualcosa di mentale, perché si possono prendere gol in qualsiasi circostanza, ma sul 3-0 chiaramente hai la pancia piena, forse ragioni in maniera sbagliata e concedi a giocatori di questa portata di farti male "

Carlo ANCELOTTI

" Non è stato un test positivo. La prima ora non l'abbiamo fatta bene. Nonostante il 3-0 siamo rimasti in partita, l'abbiamo raddrizzata, questo è vero. La gara poteva finire anche 3-3, non sarebbe cambiato il giudizio sulla prestazione del Napoli, che è negativa. Sul 2-0 la Juve ha agito in contropiede e noi abbiamo avuto il controllo. Poi l'abbiamo raddrizzata sulle palle inattive. Deluso? È normale quando non si vince. Sarei stato deluso anche se avessimo pareggiato. Non cambia molto un punto in meno o in più per noi. Certo, la Juve ha due punti in più. Ma avrei fatto le stesse considerazioni. Ora dobbiamo lavorare e ritrovare la forma migliore "

" I cambi all’intervallo? Ho messo due giocatori freschi, un po' per le ammonizioni, un po' per dare più peso in avanti. Fabian Ruiz trequartista? Non siamo riusciti a trovarlo. Nel secondo tempo ho messo Lozano lì e siamo arrivati con più facilità perché c'era meno pressione "

La chiave che ha dato il vantaggio alla Juventus

" Abbiamo dato la possibilità alla Juve di pressare e prendere coraggio. Matuidi ha fatto un lavoro straordinario, ma lasciava spazio dal lato di Fabian. Però noi non siamo mai riusciti ad arrivare lì con un passaggio pulito. Credo sia questa la chiave, perché poi gli spazi c'erano. Abbiamo tentato di pressare in avanti, a volte ci siamo riusciti. Nei gol loro la difesa era piazzata. Il problema è che quando ci sono 8 giocatori in area la marcatura deve essere stretta. I gol subiti? La fase difensiva è un problema collettivo e di sacrifici. In questo momento bisogna sacrificarsi e lo stiamo facendo poco "