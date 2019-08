Juventus-Napoli nel segno di Sarri (comunque): troppo presto ma non si può far finta di niente

Se Juventus-Napoli cade troppo presto, non è mai troppo tardi per raccoglierne le tracce, sperando che portino - sul serio, questa volta - a un campionato diverso. Stadium di Torino, domani sera ore 20,45. La scorsa stagione finì 3-1, ma c’era Allegri e c’era addirittura Mandzukic titolare: firmò una doppietta. Migliore in campo, Cristiano Ronaldo. Era il 29 settembre 2018. Subito dopo Marotta annunciò che, costrettovi, lasciava Madama.

Punto e a capo. Allegri non c’è più, il croato ancora per poco (salvo ribaltoni clamorosi), la locandina annuncia Sarri versus Ancelotti, anche se, come a Parma, in panchina dovrebbe andare Martuscello. Molto gira attorno alla presenza-assenza di Sarri. A Napoli era l’anti-Juve politico e tattico. Eccolo, d’improvviso, stratega del potere. Non sarà facile: per la qualità dell’avversario, che egli stesso contribuì a elevare, per i problemi di salute che lo affliggono, per quel mercato aperto fino a lunedì, prigione di mezza Juventus.

Maurizio Sarri - Juventus TurinGetty Images

I campioni hanno vinto al Tardini con il pilota automatico, il Napoli a Firenze come sarebbe stato difficile immaginare. Piazzi Manolas vicino a Koulibaly e giuri su un muro invalicabile. Morale: tre gol presi.

Cerchi un centravanti perché ti fidi dei tuoi, sì, ma solo fino a un certo punto. Morale: quattro gol fatti. Allegria, diceva Mike.

Il Napoli non ha cambiato allenatore e neppure filosofia di gioco, al di là dei modici ritocchi che sempre decorano le lavagne dei maestri. La Juventus, viceversa, è un cantiere. Chi scrive, da Ancelotti si aspetta la formazione del Franchi, ma se penso a Sarri mi vengono in mente un sacco di dubbi, di parentesi. De Ligt e Rabiot ancora in panca? Higuain o Dybala? E Danilo o De Sciglio? E chi con Pjanic? Il problema, non è certo una novità, coinvolge (soprattutto) l’assetto del centrocampo, scintilla di ogni fiammata. Cristiano è già sul pezzo, come Chiellini.

Carlo Ancelotti, NapoliGetty Images

Carletto, in compenso, dovrà registrare la fase di contenimento per evitare brutte ricadute.

Ci provo. Da una parte (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci (De Ligt), Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Dall’altra (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. Con Callejon e Fabian Ruiz pronti, palla ai rivali, a scalare e riproporre il 4-4-2 d’ordinanza (Insigne e Mertens punte).

La Juventus è ancora all’abc del catechismo sarriano, il Napoli di Ancelotti può concedersi letture più ardite. Il pressing e il cuore del ring (da conquistare) saranno il mezzo e il fine. Sabato, per un tempo, la Vecchia dominò. Chi si sporge troppo, rischia però l’osso del collo: i Douglas Costa e gli Insigne non aspettano altro. La fine d’agosto garantisce che non sarà la fine del mondo per nessuno: dunque, fateci divertire.

Classica partita da tripla, per questo vi infliggo il primo 1-1 della stagione. Il vostro pronostico? Le vostre considerazioni?

P.S. Un pensiero, con tutto il cuore e con tutti voi, a Luis Enrique per la perdita della figlia Xana. Aveva nove anni. Sarà per sempre, come ha detto il papà, una stella.