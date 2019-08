Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Pjaca

Squalificati: nessuno

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne L.; Mertens. All. Ancelotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto entrambe le partite della scorsa Serie A contro il Napoli: non ottiene tre successi di fila contro i partenopei nella competizione dal 1993.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide interne di Serie A contro il Napoli: completa il parziale il successo partenopeo per 1-0 dell'aprile 2018, grazie al gol al 90° di Kalidou Koulibaly.

La Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A in cui ha ospitato il Napoli nella prima partita stagionale interna (10 gol fatti, sei subiti): l'ultima però risale all'ottobre 1934.

La Juventus non vince da due partite in casa in Serie A (2N): i bianconeri non restano senza successi interni nel massimo campionato per tre partite dalle prime tre della stagione 2015/16 (2N, 1P).

Il Napoli ha vinto sei delle ultime nove trasferte in Serie A (1N, 2P) realizzando almeno due gol in ognuno di questi successi: nelle otto sfide all'Allianz Stadium però gli azzurri non hanno mai segnato più di un gol (1V, 7P).

Il Napoli ha vinto alla prima giornata di campionato: sia nel 2017 che nel 2018, i partenopei hanno ottenuto due successi nelle prime due giornate di Serie A.

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín ha disputato 104 partite in Serie A con la maglia del Napoli, realizzando 71 reti tra il 2013 e il 2016. Da ex ha segnato due gol in cinque sfide con i partenopei nel massimo campionato.

Il Napoli è la squadra contro cui il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha segnato di più in Serie A: quattro reti, di cui una in bianconero, in 15 presenze contro i partenopei.

L’esterno del Napoli, José Callejón, ha partecipato attivamente a quattro gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (una rete e tre assist).

Dries Mertens è andato in gol nelle ultime sei presenze consecutive in Serie A con la maglia del Napoli (come Higuain nel febbraio 2016): nessuno ha fatto meglio in azzurro nell'era dei tre punti a vittoria.