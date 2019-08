Una decisione inedita che lascia perplessi e che sta già scatenando polemiche. In occasione di Juventus-Napoli, match valido per la seconda giornata di Serie A in programma allo Stadium sabato 31 agosto alle 20.45, la società bianconera ha vietato la vendita dei biglietti non solo ai residenti nella regione Campania ma anche, con una decisione inedita, a chi in Campania è nato. La restrizione, che come precisa il club non riguarda il settore Ospiti, è messa nero su bianco dalla stessa Juventus in una mail ufficiale inviata agli organi competenti. Di fronte alle polemiche nate a seguito di questa decisione, il club bianconero ha diramato una successiva nota nella quale si precisa che "le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive".

La questura di Torino prende le distanze

A prendere le distanze dalla scelta della Juventus è la questura di Torino che a sua volta ha diramato una nota a riguardo.

" Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la Questura di Torino avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve-Napoli a chi è nato in Campania, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla "

Il paradosso di Sarri

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda sarebbe interessante conoscere il parere in merito di Maurizio Sarri. L'attuale allenatore della Juventus, infatti, è nato a Napoli: da semplice spettatore, in base all'ulteriore restrizione richiesta dalla Juventus, non avrebbe la possibilità di acquistare un biglietto per il big match dello Stadium.