Il Chief Football Officer juventino Fabio Paratici si è collegato per il consueto appuntamento di "A Casa con la Juve" (JTV). A condividere la trasmissione un altro bianconero d'eccezione, Gregorio Paltrinieri. Il dirigente bianconero è intervenuto per necessità, vista l'indisponibilità dell'ospite originariamente in programma, Paulo Dybala. Ovviamente, a causa della positività al Covid-19, l'argentino non ha potuto partecipare.

L'atmosfera è serena, i conduttori Zambruno e Zuliani permettono subito a Paratici l'intervento sulla situazione italiana:

" State tutti a casa, io vengo da una terra particolarmente colpita come quella di Piacenza. Tutte le cose che abbiamo sentito in questi giorni sono servite a sensibilizzarci ma non basta, continuiamo tutti a stare a casa. "

Un libro che ha letto in questo periodo? Paratici cita proprio Paltrinieri con il suo libro "Il Peso dell'acqua", dove rivede anche la situazione Juve...

" Gregorio parla a lungo del peso della responsabilità di vincere e mi ci sono un po' rivisto dato il percorso della Juve degli ultimi 7-8 anni, l'idea di dover trionfare per forza può togliere un po' di gusto se non sei capace di trovare da solo grandi motivazioni "

Tra vari quiz e rubriche, Paratici sforna qualche aneddoto curioso sui suoi viaggi:

" Dovevo vedere una doppia partita in Polonia e sono rimasto 10 giorni chiuso in stanza per neve. Praticamente andavo all'internet point e poi ci stavo 20 ore. Sono stato da solo 10 giorni in hotel a Cracovia. Quando poi è arrivato il conto del mio internet point alla Sampdoria giustamente lo hanno decurtato dal mio stipendio.. "

L'unico sussulto degno di nota lo genera il nome di Paul Pogba. Il francese sembra ormai ai ferri corti con la dirigenza del Manchester United, e il possibile secondo matrimonio bianconero stuzzica l'immaginazione dei tifosi. Paltrinieri nomina l'ex-Juve quando gli viene chiesta una lista dei migliori francesi ad aver indossato la casacca bianconera. Basta questa leggera menzione a infuocare i commenti social: i tifosi sono sicuri di aver visto Fabio Paratici sorridere al passare in rassegna dei nomi. Un sorriso orientato al passato o al futuro bianconero? Il prossimo (incerto) mercato ci dirà.