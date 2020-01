19 gennaio 2020: una data da ricordare in questo campionato. Quella della prima vera fuga in campionato: già, perché la Juventus battendo il Parma allo Stadium – nella giornata dell’accorato ricordo a Pietruzzo Anastasi – si è portata a +4 sull’Inter in attesa di capire se la Lazio accorcerà il gap battendo il Verona nel recupero. A stendere un Parma ben organizzato e libero di pensieri di classifica ci ha pensato un Ronaldo in versione uomo bionico, ben assistito da Paulo Dybala e sorretto da una squadra sempre più "sarriana” ma ancora con coperta corta.

Il tabellino

Juventus: (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21’ Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (58’ Higuain); Dybala (80’ Douglas Costa), Ronaldo

Parma: (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (65’ Sprocati), Hernani; Kulusevski (88’ Siligardi), Inglese (43’ Cornelius), Kurtic

Gol: 43’, 58’ Cristiano Ronaldo; 55’ Cornelius

Ammoniti: Kurtic

La cronaca in 10 momenti chiave

Minuto 8: ALEX SANDROOOOO!!! Si avvita di testa e la palla finisce di un soffio oltre la traversa!

Minuto 25: SEPE!!! Attento su fucilata di RONALDO! Che assist di PJANIC!!

Minuto 43: GOOOOOOL!! GOOOOOL! RONALDO!! Punta la porta e sferra il destro che, deviato, beffa SEPE!! 1-0!! Deviazione di DARMIAN! È stato Matuidi ad allungare la sfera in direzione del portoghese!

Minuto 45: RAMSEY!! Sinistro fuori di un nonnulla dopo un probabile fallo di Hernani su Danilo!!

Minuto 51: SEPEEE!! Miracolo sul destro di DANILO, deviato sul palo!! Splendido tacco di Dybala!

Minuto 55: GOOL!! CORNELIUS!!!!! CHE STACCO!!! 1-1!!!! Assist di SCOZZARELLA da corner!!

Minuto 58: GOOOL!!! GOOOOOL!! CRISTIANO RONALDO!!!! Impalacabile con il diagionale rasoterra su splendido assist di DYBALA!!! CHE INTESA!!!

Minuto 79: Szczęsny! Vola sul tentativo di KURTIC!!! ORA ATTACCA IL PARMA!

Minuto 84: OCCASIONE PER SPROCATI!!!!!!!! Destro deviato!! Aveva fatto tutto bene KULUSEVSKI! Super De Ligt a schermare il destro!

Minuto 91: RONALDOOOOO!!! Salta più in alto di SEPE ma non inquadra la porta!!

Il momento social

MVP

Fantacalcio

Cristiano RONALDO – Settima partita consecutiva a segno per il fenomeno portoghese: in palla sin dai primi minuti del match, trascina i suoi e spacca la partita dopo ripetuti tentativi. Nella riprese concede il bis con definizione implacabile. CR7 Supremacy!

Promosso

Andreas CORNELIUS 6,5 – Super incornata aerea per il gol dell’illusorio 1-1.

Bocciato

Aaron RAMSEY – Sbaglia spesso l’ultimo passaggio, la rifinitura. Non un aspetto secondario se di mestiere fai il trequartista Le pagelle della Juventus.