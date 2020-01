Juventus-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira, De Sciglio, Demiral

Squalificati: Bentancur

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Indisponibili: Karamoh

Squalificati:

Statistiche Opta

Dalla stagione 2011/12 il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25) – in più, sempre contro i bianconeri è arrivata la peggior sconfitta nella storia dei gialloblù nel massimo campionato (0-7 nel novembre 2014).

La Juventus ha segnato in tutte le 24 partite casalinghe contro il Parma in Serie A (60 gol) – quella bianconera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, contro cui i gialloblù non hanno mai mantenuto la porta inviolata.

In tutte le nove occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto – inclusa nel conteggio la stagione 2005/06.

La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25V, 5N) – escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio.

La Juventus è Campione d’Inverno, tuttavia in due delle ultime quattro stagioni di Serie A, la squadra prima in classifica a metà campionato non ha poi vinto lo Scudetto – entrambe le volte il Napoli di Maurizio Sarri.

Il Parma arriva da una sconfitta esterna di campionato, dopo una serie di tre pareggi e due vittorie: l’ultima volta in cui ha perso in trasferta, ha infilato una striscia di due sconfitte di fila: lo scorso ottobre.

Nella Serie A 2019/20 la Juventus è la squadra che è stata in svantaggio meno minuti (102).

Contando solamente i primi tempi, la Juventus sarebbe ben 12 punti dietro all’Inter nel girone di andata di questo campionato (31 punti v 43) – contando solo le seconde frazioni i bianconeri sono a -10 dalla Lazio con una partita in meno (35 v 45).

Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato nel maggior numero di partite interne in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto su nove per l’attaccante della Juventus).

Da quando è al Parma Gervinho ha segnato tre gol contro la Juventus, contro nessuna squadra ha realizzato altrettante reti nel massimo campionato.