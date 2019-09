Nulla di buono per la Juventus dall’esito del bollettino medico: il referto più atteso, ovvero quello di Douglas Costa, dice che l'infortunio riportato dal brasiliano è delicato, tanto che la lesione muscolare di medio grado alla coscia destra necessiterà di un secondo esame tra 15 giorni per definire meglio i tempi di recupero. Si ipotizza dunque come minimo un mese di stop; che sarà confermato (o eventualmente prolungato) solo tra 15 giorni.

Meglio, invece, gli esiti degli esami sugli altri due giocatori finiti in infermeria: Pjanic e Higuain.

Nessuna lesione per il centrocampista bosniaco, fuori anche lui nel match con la Fiorentina, cui comunque sarebbe toccata la panchina in Champions League.

Nulla di grave invece per Higuain, i cui problemi al piede sono rientratri e che sarà dunque a disposizione per la sfida di mercoledì sera a Madrid contro l’Atletico di Simeone, prima uscita del girone di Champions League.