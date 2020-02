Arrivano notizie confortanti per la Juventus dall'infermeria. Miralem Pjanic si è sottoposto nella mattinata di lunedì a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari: il centrocampista bosniaco è alle prese con un leggero affaticamento all'adduttore destro e le sue condizioni - come precisa la società bianconera in una breve nota - verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Per Pjanic scatta l'operazione Lione

Pjanic, partito inizialmente in panchina nel match vinto 2-0 contro il Brescia domenica allo Stadium, era entrato in campo al 66' ma era stato costretto a lasciare il terreno di gioco pochi minuti più tardi a causa di un problema muscolare. Scongiurata per fortuna la peggiore delle ipotesi (ovvero una lesione muscolare) la sensazione è che la Juventus farà in modo di avere Pjanic al top della forma in occasione della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League il prossimo 26 febbraio a Lione. In questa stagione il centrocampista bianconero aveva già saltato una partita a causa di un infortunio muscolare, lo scorso 30 ottobre in campionato contro il Genoa allo Stadium.