Juventus, Pjanic fulcro e Cuadrado a tutta fascia: le prime due mosse vincenti di Sarri

A piccoli passi, ma convincenti. La Juventus sta iniziando ad assimilare il nuovo credo di Maurizio Sarri. In questa sosta per le Nazionali il tecnico toscano non avrà modo e tempo di lavorare per affinare i suoi dettami tattici, visti i tanti giocatori impegnati all'estero, ma potrà analizzare con calma quanto fatto finora. I primi 60 minuti contro il Napoli, il secondo tempo nella trasferta di Madrid, la seconda frazione nella gara contro il Leverkusen e una buona parte della partita contro l'Inter. In questi quattro frangenti (che al tempo stesso rappresentano le quattro sfide più impegnative della Juve finora) la formazione bianconera ha messo in mostra delle novità interessanti, palensando un nuovo e differente modo di approcciare al calcio. Restano da perfezionare alcuni meccanismi in fase difensiva, visto che la Juventus sta concedendo in termini di tiri e gol subiti molto più che nel recente passato, ma l'aria di cambiamento si respira a pieni polmoni in casa bianconera.

Pjanic esulta dopo l'1-0 in Juventus-SPALGetty Images

Tutto ruota intorno a Pjanic, che ha alzato la sua posizione

"Miralem dovrá arrivare a giocare circa 150 palloni a partita". Sarri lo aveva anticipato in una delle prime conferenze estive. Per lui il regista è l'elemento su cui si basa lo sviluppo del gioco di una squadra. Jorginho al Napoli e al Chelsea è crescuto tantissimo grazie al lavoro del tecnico toscano. Pjanic è un diamante, molto più dotato tecnicamente dell'italo-brasiliano, che in questo nuovo progetto tattico deve diventare leader, trascinatore e fulcro della Juventus. Il bosniaco, appena promosso capitano della sua Nazionale, è il giocatore che ha completato più passaggi nella metà campo avversaria in questa Serie A (306) ed é secondo per numero di palloni giocati dietro a Brozovic e secondo per numero di recuperi tra i centrocampisti dietro a Miguel Veloso. Dati che ne certificano l'essenzialità nella manovra bianconera. La palla passa sempre per il centro, lui è molto più coinvolto e sta cominciando a giocare qualche metro più avanti (lo testimoniano heatmap e mappe dei tocchi). "Il mio ruolo é cambiato, ora ho molte più possibilità di verticalizzare", ha dichiarato Pjanic dopo la vittoria con l'Inter. Si sta applicando e i risultati stanno arrivando, considerato che nella partita di San Siro é stato senza ombra di dubbio il migliore in campo.

La scheda di Pjanic in questa stagione 2019/20

Dato Numeri Presenze 9 Minuti 710 Gol 2 Assist 2

Cuadrado terzino: l'idea di Allegri con gli accorgimenti di Sarri

L'altra principale novità sarriana riguarda il terzino destro. Gli infortuni in contemporanea di De Sciglio e Danilo hanno "obbligato" l'ex allenatore del Chelsea a rispolverare una vecchia scelta di Massimiliano Allegri: Cuadrado terzino a destra. Il punto è che, con il nuovo modo di giocare della Juventus, il colombiano può spingere e alzarsi molto di più, sfruttando le sue abilità nel dribbling e nell'accelerazione. Se pensiamo al miglioramento di Hysaj e Ghoulam negli anni di Napoli e lo proiettiamo su un giocatore di gamba e qualità come Cuadrado, ci accorgiamo che potrebbe nascerne uno dei laterali bassi più esplosivi d'Europa. Dopo averlo ammirato per tre partite consecutive (SPAL, Leverkusen e Inter) in quel ruolo, l'impressione è che la strada intrapresa sia quella corretta.

Douglas Costa - JuventusGetty Images

4-3-3 o 4-3-1-2, dipende da Douglas Costa

Oltre a Pjanic e Cuadrado, in questo primo scorcio di stagione abbiamo visto una Juventus camaleontica. In grado di passare senza troppe remore dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Doppio esterno o doppia punta a seconda della presenza di Douglas Costa, questa pare essere la discriminante. Con il 4-3-3 davanti giocano Ronaldo, Higuain e il brasiliano. Con il 4-3-1-2 spazio a Ramsey (o Bernardeschi) sulla trequarti e alla coppia Dybala-Ronaldo davanti. Una variante importante, che potrà essere utilizzata anche a gara in corso e che facilita la rotazione dei tanti elementi offensivi presenti nella rosa bianconera. Un ulteriore step tattico che sintetizza alla perfezione i due moduli preferiti nella carriera di Sarri. Una nuova Juventus, che ha avviato la sua fase di trasformazione e che ha come obiettivo principale quello di migliorare l'estetica delle proprie vittorie.