Juventus regina, Inter di ferro e crollo Napoli: il meglio e il peggio della Serie A 2019

La costanza di rendimento della Juventus, l'attacco stellare dell'Atalanta, la difesa di ferro dell'Inter e il crollo verticale del Napoli. Con il 2019 ormai agli sgoccioli è tempo di dare un'occhiata al meglio e al peggio della Serie A nell'anno che chiude il decennio. I bianconeri, laureatisi campioni d'Italia per l'ottava volta di fila, si confermano la squadra più continua e chiudono la classifica dell'anno solare al comando con 79 punti, anche se non riescono a bissare lo straordinario bottino del 2018 quando avevano totalizzato ben 101 punti. La sorpresa è senza dubbio l'Atalanta (qui tutti i numeri dello straordinario 2019 della Dea) che chiude al secondo posto a quota 72 punti in compagnia dell'Inter. Ai piedi del podio la Roma che precede la Lazio. Solo sesto il Napoli con 59 punti, a -28 rispetto al 2018: per gli azzurri si può parlare di un vero e proprio crollo. Evidente anche la flessione del Milan: i rossoneri chiudono l'anno solare con 58 punti (-12 rispetto all'anno prima). Il balzo in avanti più considerevole l'ha fatto il Bologna, che è passato dai 28 punti del 2018 ai 53 del 2019 (+25).

Inter miglior difesa, l'anno nero del Genoa

Con soli 33 gol subiti da gennaio a dicembre, l'Inter conquista lo scettro di squadra con la migliore difesa dell'anno solare. Bene anche la Juventus, mentre sul gradino più basso del podio si accomoda (un po' a sorpresa) il Milan. Numeri da incubo, invece, per il Genoa: oltre a essere tra le 4 peggiori difese, i rossoblù sono anche la formazione che ha vinto meno partite di campionato nel corso del 2019 (solo 5) e quella con il peggiore attacco (solo 31 gol segnati). Naturalmente non vengono considerate le neopromosse e le retrocesse, ovvero Chievo, Frosinone, Empoli, Verona, Lecce e Brescia.

Milan Skriniar e Stefan De VrijGetty Images

Le difese meno battute del 2019

Inter (33 gol)

Juventus (36 gol)

Milan (40 gol)

Le difese più perforate del 2019

Udinese (58 gol)

Parma (58 gol)

Sassuolo e Genoa (57 gol)

Migliori attacchi del 2019

Atalanta (81 gol)

Lazio (66 gol)

Roma (65 gol)

Peggiori attacchi del 2019

Genoa (31 gol)

Udinese (36 gol)

SPAL (41 gol)

Maggior numero di vittorie nel 2019

Juventus (24)

Atalanta e Inter (21)

Minor numero di vittorie nel 2019

Genoa (5)

Fiorentina (6)

Sassuolo (8)

Minor numero di sconfitte nel 2019

Juventus e Roma (5)

Atalanta e Inter (6)

Maggior numero di sconfitte nel 2019

Sampdoria e Spal (19)

Udinese e Genoa (17)