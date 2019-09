Meno di quattro mesi fa contro l’Atalanta allo Stadium aveva dato il commosso addio al pubblico juventino dopo aver sollevato l’ottavo scudetto consecutivo con la maglia Juventus, nei prossimi giorni Andrea Barzagli farà il proprio ritorno nei ranghi della formazione bianconera entrando a far parte dello staff di collaboratori di Maurizio Sarri.

A ribadirlo nell’edizione odierna è il quotidiano torinese Tutto Sport che sottolinea come l’annuncio dovrebbe arrivare subito dopo la sosta, per la gioia sia dei tifosi che dei tanti ex compagni di squadra che non vedono l’ora di tornare ad allenarsi e a confrontarsi insieme a uno dei giocatori più professionali, stimati e vincenti della storia recente della Juventus.

Barzagli, che ha da poco finito di frequentare il corso d’allenatore di Coverciano, non ha ancora definito il proprio ruolo all’interno dello staff di uomini di fiducia del tecnico toscano ma è ipotizzabile che, dopo il grave infortunio di Chiellini, possa rendersi molto utile a Sarri come ‘tutor’ o allenatore privato dei vari De Ligt, Demiral e Rugani: i tre centrali che nei prossimi mesi insieme, al già rodato Bonucci, avranno il compito di non far rimpiangere capitan Chiellini e rendere ermetica una difesa che, specie contro il Napoli, è apparsa tutt’altro che imperforabile.