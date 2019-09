" Siamo migliorati molto nel palleggio, controllando meglio la partita. Dobbiamo perfezionare meglio la fase difensiva, ma ho visto dei passi in avanti anche nelle occasioni create. In una partita dove sei andato sotto dopo 4 minuti in un ambiente con tanto entusiasmo non era semplice "

Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria contro il Brescia. Sul cambio di modulo, Sarri ha detto: "Dobbiamo essere pronti a tutte e due le soluzioni, ora abbiamo problemi con gli esterni offensivi (Douglas Costa e Ronaldo infortunati, ndr) mentre abbiamo tanti centrocampisti. Poi se fra un mese gli attaccanti esterni sono in salute si riprenderanno entrambe le soluzioni".

A proposito dei singoli

" Dopo due ottime gare da esterno offensivo, Cuadrado ha fatto una buona partita da esterno difensivo. È in salute e ci sta dando un apporto importante. Dybala ha fatto una buona partita sia in fase offensiva che difensiva, benissimo negli scambi in velocità con Ramsey. È uscito acciaccato speriamo di recuperarlo per la prossima. Poi mi è sembrato giusto farlo riposare "

Il modulo con il trequartista?

" In questo momento può farlo bene Ramsey, ma anche Rabiot può giocare lì. E anche Dybala sono convinto che in qualche occasione può fare il trequartista "

Sulle difficoltà in difesa e sulla crescita di de Ligt

" de Ligt sta crescendo, è molto giovane e viene da un calcio diverso. Serve un po' di pazienza. Abbiamo perso un giocatore carismatico e trascinante come Chiellini, abbiamo fuori De Sciglio e Danilo. Abbiamo qualche problema, ma siamo vulnerabili come fase difensiva di squadra e non solo della linea difensivaù "

La versione di Corini

"Contro una squadra così forte e di qualità è sempre difficile, l'abbiamo sviluppata bene. Sapevamo di poter soffrire, ma siamo stati molto bene in campo. Nella ripresa anche noi abbiamo avito delle occasioni e forse meritavamo qualcosa in più". Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Juventus. A proposito di Balotelli, Corini ha detto: "Mario è arrivato con la giusta motivazione, è un giocatore straordinario e sono sicuro ci darà una grande mano". "Tonali? Ha maturità e capacità fisiche straordinarie. Approccia le partite e ha le stimmate da grande giocatore. Deve aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo e noi lo dobbiamo accompagnare in una grande carriera", ha concluso Corini.