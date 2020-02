Juventus: Sarri si gioca tutto in 3 settimane

Seppur ribaltabile al ritorno, la sconfitta contro il Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions ha lasciato il segno in casa Juventus e ha indebolito la posizione di Maurizio Sarri. Secondo la Gazzetta dello Sport adesso il tecnico bianconero rischia grosso: un risultato negativo domenica sera allo Stadium contro l'Inter e - soprattutto - la mancata qualificazione ai quarti di Champions potrebbero spingere la dirigenza juventina a preparare la rivoluzione in panchina per la prossima stagione. La data da segnare in rosso sul calendario è il 17 marzo, il giorno di Juventus-Lione: una partita da non sbagliare per nessun motivo.

La nostra opinione. La Juventus vista a Lione preoccupa e non poco. Una squadra assente per larghi tratti del match, molle e passiva. Una brutta figura che fa seguito a una prima parte di stagione non convincente dal punto di vista della qualità del gioco. La mano di Sarri finora si è vista davvero poco: parlare di ultimatum forse è esagerato, anche perché i cambi in corsa alla Juventus storicamente non sono mai piaciuti, ma è evidente che nel caso di clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions il destino dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea sarebbe segnato.

Napoli: in estate assalto a Belotti e Sirigu

Secondo Tuttosport la sfida di sabato sera al San Paolo tra Napoli e Torino si gioca anche in ottica mercato. Il club partenopeo, infatti, avrebbe messo nel mirino due giocatori granata in vista della sessione estiva: Belotti e Sirigu. E intanto il presidente Aurelio De Laurentiis, alla luce degli ultimi risultati positivi, starebbe pensando di proporre il rinnovo a Gattuso.

La nostra opinione. Un centravanti come Belotti farebbe senza dubbio bene al Napoli che ha bisogno di un giocatore di quelle caratteristiche (Petagna da solo non può bastare). Desterebbe qualche perplessità in più l'operazione Sirigu: ottimo portiere, sia chiaro, ma se fossimo in De Laurentiis non ci priveremmo a cuor leggero di un talento come Meret. Riguardo Gattuso, considerato che il mercato di gennaio è stato fatto soprattutto sulla base delle sue necessità, sarebbe davvero un enorme rischio interrompere un progetto tecnico che, nonostante mille difficoltà, sta iniziando a dare i suoi frutti.

Neymar contro il Barcellona: vuole 6,5 milioni

Prosegue la battaglia legale tra Neymar e il Barcellona: l'attaccante brasiliano del PSG, come riporta il Mundo Deportivo, ha chiesto al club blaugrana 6,5 milioni di euro in qualità di risarcimento per le spese fiscali da lui sostenute in occasione del trasferimento del 2013 dal Santos. È la terza volta che Neymar avanza una richiesta economica nei confronti del Barça per un totale di quasi 40 milioni.

La nostra opinione. Entrare nel merito della questione è complicato, quella fiscale è materia per esperti. Tuttavia non si può fare a meno di notare il paradosso per cui, nonostante questo scenario, il giocatore la scorsa estate sia stato a un passo dal ritorno a Barcellona.