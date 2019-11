Juventus-Sassuolo in Diretta Tv e Live Streaming

Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Juventus-Sassuolo: dove vederla in tv e in Live-Straming

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN e DAZN1 e su Sky Sport (canale 209). L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Approfondimenti e dichiarazioni

Juventus-Sassuolo: informazioni

14a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 1 dicembre, ore 12.30 | Allianz Stadium, Torino