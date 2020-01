Juventus: se è un problema "solo" di testa, tocca a Sarri

No, naturalmente. La Juventus di Sarri rimane però un labirinto curioso dentro il quale ognuno si dirige dove gli fa comodo. Da un lato, si continua a dire che la macchina va al 60-70 per cento (e figurarsi, dunque, quando cambierà marcia); dall’altro, si comincia a non escludere che la verità stia nel mezzo, oppure che questo rappresenti, addirittura, il massimo dei rendimenti possibili tra svolte estetiche, vedove allegre e vedove «allegri».

Non c’è paragone tra la Juventus che, il 6 ottobre, batté l’Inter a San Siro e quella che, il 26 gennaio, ha perso a Napoli senza tirare in porta (se non agli sgoccioli). In classifica, mantiene un vantaggio di tre punti su Conte e cinque (virtualmente due) su Inzaghi. Non è abituata a distacchi così risicati. Paradossalmente, viste le tentazioni dei Natali facili, potrebbe ricavarne benzina.

Resta la favorita, per me, ma incassa un gol a partita e troppo spesso si specchia, si appisola, pensa che tutto le sia dovuto: come al San Paolo. La Fiorentina ci dirà cosa succede. Più Cristiano risolve, più emergono i soliti problemi. Con Allegri, la Juventus battezzava il pratico e vinceva. Voce di popolo: perché la concorrenza era più scarsa. Anche, ma non solo: Madama ha perso fior di punti tra Firenze, Lecce e Sassuolo (in casa).

Il tridente, sventolato dalla propaganda, ha un senso se i protagonisti gli sacrificano parte del proprio ego: a cominciare dai «tridentini». Cristiano è sul filo dei 35, Higuain va per i 33: la classe non ha età, ma l’età non sempre agevola la lotta di classe.

Inoltre, l’operazione Marziano sappiamo quanto sia costata e quanto costerà se, in Europa, Agnelli dovesse fare la stessa fine di un anno fa. Mai e poi mai mi sarei privato di Marotta: il mercato estivo di Paratici mi ha spiazzato, nel senso che, a leggerne le mosse, Dybala, il Pipita, Mandzukic (uno sherpa che manca tanto), Matuidi, Emre Can avrebbero dovuto togliere il disturbo, tutti. Per esigenze di bilancio, per plusvalenze, per Icardi vari: a voi la scelta. Oggi si chiude la sessione di riparazione, è saltato lo scambio, tecnicamente incomprensibile, tra De Sciglio e Kurzawa, e l’addio di Emre Can, che avrei tenuto, stava diventando l’ennesimo tormentone. Non si tratta di essere disfattisti: se mai, "fattisti". Legati, cioè, ai fatti.

Può essere che "questa" Juventus pensi troppo alla Champions e creda che per rivincere il titolo basti la normalità che sta esprimendo, un paio di strappi e una frenata, una foratura e un paio di accelerate.

Ecco perché con le tre punte ci andrei piano. "C’era Guevara" fatica a stimolare pance obese: e, di conseguenza, svagate. E’ l’allenatore, tocca a lui. Non solo la difesa fa acqua: l’attacco segna poco. Per tutti questi motivi, l’esame Chiesa si profila cruciale: altro che tappa pianeggiante.

L’Inter ha aggiunto Eriksen a Barella, Brozovic e Sensi. La Lazio sfodera Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La chiave rimane lo "scatto" di Ramsey e Rabiot. Per voi?