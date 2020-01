Juventus, si ferma Gonzalo Higuain: rischia di saltare la Roma

Dubbi di formazione per Maurizio Sarri in vista del big match di domenica sera che vedrà la Juventus sfidare la Roma all'Olimpico. Il punto interrogativo più grosso riguarda le condizioni di Gonzalo Higuain: l'argentino, come comunica il club bianconero, ha svolto un lavoro a parte nell'allenamento di giovedì mattutina a causa di un leggero affaticamento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, ma al momento la sua presenza contro i giallorossi di Paulo Fonseca è a rischio.

Tridente pesante o 4-3-1-2 con Ramsey?

Sarri a questo punto si trova davanti a un bivio. Se Higuain recupererà la migliore condizione, con ogni probabilità il tecnico opterà per il tridente pesante con il Pipita, Ronaldo e Dybala. Se invece l'argentino fosse costretto a dare forfait, il tecnico della Juventus dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto lunedì contro il Cagliari con Ramsey trequartista alle spalle di Dybala e CR7. In difesa sembra scontata la conferma di Demiral al fianco di Bonucci con De Ligt in panchina per la quarta partita consecutiva.