Juventus, sospiro di sollievo per Alex Sandro. Escluse fratture al costato

La Juventus può tirare un bel sospiro di sollievo, l’infortunio di Alex Sandro è meno grave del previsto. Il terzino sinistro brasiliano, sostituito dopo 20’ del match di campionato contro il Parma per una botta al costato, si è sottoposto quest’oggi a degli accertamenti che hanno escluso la presenza di fratture costali. Una buona notizia per Maurizio Sarri che potrà riavere molto probabilmente il laterale a disposizione già per la trasferta di domenica contro il Napoli mentre è da escludere un impiego per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Roma. All’allenamento odierno non ha partecipato Juan Cuadrado, fermato a letto con l’influenza. C’è ottimismo però per recuperarlo per la sfida di mercoledì contro i giallorossi.

Il comunicato della Juventus

" Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’ emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Cuadrado non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale". "