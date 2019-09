Almeno per qualche ora, la Juventus si riappropria momentameamente del primo posto in campionato. Inter superata, in attesa che i nerazzurri sfidino la Sampdoria, grazie al 2-0 con cui i bianconeri superano una SPAL arcigna, tosta, capace almeno per un tempo di tener testa a un avversario chiaramente più blasonato, prima di arrendersi a un divario tecnico troppo evidente. Pjanic si ripete dopo Brescia con un'altra perla, utile per sbloccare un match fin lì non semplice da decifrare, poi la gara prende una piega netta con la firma nel finale del solito Cristiano Ronaldo. Onore in ogni caso alla SPAL, che nonostante una classifica deficitaria esce dal campo con un punteggio "accettabile". Quanto alla Juve, superato l'ostacolo biancazzurro è tempo di pensare ai prossimi due impegni di fuoco: martedì contro il Bayer Leverkusen e, soprattutto, domenica sera in casa dell'Inter. Il derby d'Italia. La sfida delle sfide.

Il tabellino

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira (61' Emre Can), Pjanic, Rabiot (77' Bentancur); Ramsey (65' Bernardeschi); Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala (72' Jankovic), Murgia (57' Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini (76' Paloschi). All. Semplici

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì

Gol: 45' Pjanic, 78' Cristiano Ronaldo

Assist: Khedira (J, 1-0), Dybala (J, 2-0)

Ammoniti: Khedira, Igor, Petagna, Emre Can

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

19' – Brivido Ronaldo: Ramsey imbuca bene per Khedira, centro per il portoghese la cui zampata ravvicinata viene deviata sul fondo da Tomovic.

34' - Contropiede solitario di Dybala, che punta l'area, rientra sul sinistro e calcia d'interno sul secondo palo: gran deviazione con la punta delle dita di Berisha.

43' – GOL DELLA JUVENTUS. Khedira tocca al limite per Pjanic, che fa partire uno strepitoso destro di controbalzo diretto sotto l'incrocio. Gol bellissimo e 1-0 Juve.

54' - Ronaldo penetra in area e scodella per Khedira, il cui colpo di testa ravvicinato è nuovamente respinto in angolo in maniera super da Berisha.

67' - Altro intervento non semplice di Berisha, che tiene lì un sinistro incrociato dal limite di Dybala.

68' - Berisha si allunga nuovamente per togliere dal secondo palo un altro sinistro incrociato di Ronaldo.

74' - Ronaldo ha spazio in area, ben servito da Pjanic, e incrocia col destro: ennesimo intervento in angolo di Berisha, grande protagonista.

78' – GOL DELLA JUVENTUS. Pjanic per Dybala, cross sul secondo palo dove Cristiano Ronaldo, di testa, vince finalmente la resistenza di Berisha. 2-0.

94' - Girata al volo di Ronaldo ed ennesimo volo di Berisha, che nuovamente schiaffeggia la palla in angolo.

MVP

Berisha. Una parata dopo l'altra, un volo dopo l'altro. Subisce due gol, ma ne evita almeno tre volte tanto. Solo i suoi interventi tengono a galla la SPAL.

Fantacalcio

Promosso – Pjanic. Bissa la prodezza di Brescia con un gol ancora più bello e spettacolare. Ottimo in copertura, in regia e in rifinitura, è protagonista anche dell'azione del raddoppio.

Bocciato – Petagna. Tra lui e Moncini, zero pericoli. La peggior giornata per puntare su di loro.

Il momento social del match

Nella parte finale della gara c'è spazio anche per il "reprobo" Emre Can, alla sua seconda presenza stagionale...