Juventus-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, de Ligt, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Douglas Costa, Pjaca, Chiellini, De Sciglio, Danilo

Squalificati: –

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: D’Alessandro, Fares, Di Francesco

Squalificati: –

Statistiche Opta

Nella gara di ritorno della scorsa stagione la SPAL ha ottenuto la seconda vittoria contro la Juventus in Serie A, dopo quella del 1957: completano il bilancio 22 successi bianconeri e 12 pareggi.

La Juventus è imbattuta in casa contro la SPAL in Serie A: cinque pareggi e 13 successi, inclusi tutti gli ultimi sei.

La Juventus è imbattuta in casa da 23 incontri di Serie A (19V, 4N), la seconda serie interna in corso più lunga, dopo quella del Liverpool (43) nei cinque maggiori campionati europei.

La Juventus non ha ottenuto il successo negli ultimi due match disputati prima di un appuntamento di Champions League: un pareggio e una sconfitta, proprio contro la SPAL, 1-2 nell’aprile 2019.

La SPAL ha perso le ultime tre trasferte di Serie A, dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro (1P): i ferraresi non registrano una serie più lunga di sconfitte esterne nella competizione da ottobre 2017 (la quarta proprio contro la Juventus).

La Juventus ha subito in media 13 conclusioni (quattro nello specchio) in queste prime cinque giornate di campionato: entrambe le medie sono le più alte dal 2011/12 ad oggi in Serie A per la squadra bianconera.

La Juventus potrebbe vincere almeno cinque dei primi sei incontri per la quarta stagione di fila: i bianconeri non sono mai partiti così bene per così tanti campionati consecutivi in Serie A.

La Juventus ha segnato quattro gol nei 131 minuti con Aaron Ramsey in campo in questa Serie A e cinque nei restanti 353 senza di lui sul terreno di gioco (minuti di recupero inclusi).

Leonardo Bonucci e Alex Sandro sono gli unici due giocatori della Juventus ad aver disputato tutti i minuti disponibili tra campionato e Champions in questa stagione.

I primi due gol in Serie A di Sergio Floccari sono arrivati contro la Juventus, nel febbraio 2006 con la maglia del Messina; l’attaccante della SPAL è andato a segno anche nell’ultima sfida di campionato contro i bianconeri.