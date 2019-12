Juventus-Udinese 3-1 (9', 37' Ronaldo; 45' Bonucci; 94' Pussetto)

Sarri sceglie il tridente di lusso ‘Dybala-Higuain-Ronaldo’ e viene premiato dalla prestazione offensiva; più convincente della stagione. La sua Juventus infatti riparte dopo il ko con la Lazio e lo fa con una prova altamente convincente. E’ una doppietta di Ronaldo – poi più volte vicino al tris – e un sigillo di Bonucci a decidere la gara già nel primo tempo. Una Juve poi in controllo nella ripresa; prima che all’ultimo secondo Pussetto non rovini il ‘clean sheet’ di Buffon. I bianconeri tornano così in testa alla classifica in attesa dell’Inter impegnata stasera a Firenze.

LIVE I REPORT I PAGELLE

Milan-Sassuolo 0-0

Si ferma a 2 la striscia di vittorie consecutive per il Milan che, a San Siro, non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. I rossoneri ci provano, ma un gol annullato (dalla VAR) a Hernandez nel primo tempo, un super Pegolo e due legni di Leão nella ripresa, fanno sì che la festa dei 120 anni resti "a metà".

LIVE I REPORT I PAGELLE

L'amarezza di Krzysztof Piatek, Milan-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Bologna-Atalanta 2-1 (12' Palacio, 53' Poli; 60' Malinovskyi)

Dopo la festa in Champions, l'Atalanta subisce la prima sconfitta stagionale in campionato in trasferta. Complice anche le tante assenze, la Dea viene battuta al Dall'Ara da un bel Bologna per 2-1. Ottima partita della squadra di Mihajlovic, che gioca meglio rispetto agli avversari e merita il successo. Atalanta che comunque, dopo un brutto inizio di gara, ha moltissime occasioni per pareggiare i conti, ma la palla non entra. Palacio apre le marcature nel primo tempo, poi nella ripresa Poli trova il raddoppio. A nulla serve il gol di Malinovskyi che accorcia le distanze. Bologna che torna alla vittoria al Dall'Ara dopo oltre 50 giorni.

LIVE I REPORT I PAGELLE

L'esultanza di Andrea Poli, Bologna-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

La classifica

Juventus 39; Inter* 38; Lazio* 33; Cagliari*, Roma* 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino 21; Milan 20; Verona, Bologna 19; Fiorentina*, Sassuolo 16; Udinese, Lecce, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; SPAL 9.

* = una gara in meno