Prosegue l'attività diplomatica di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha avviato una serie di consultazioni con i compagni di squadra: attraverso delle videochiamate quotidiane, infatti, il difensore sta cercando di sensibilizzare lo spogliatoio in merito alla necessità di rinunciare a una parte di stipendio per lanciare un segno importante in piena emergenza Coronavirus. E secondo quanto rivela Tuttosport l'iniziativa di Chiellini, che nei giorni scorsi ha parlato del tema anche con il presidente Andrea Agnelli e con il Chief Football Officer Fabio Paratici, avrebbe incontrato il gradimento dei senatori dello spogliatoio.

Il sì di Ronaldo, Buffon e Bonucci

Tra i giocatori più convinti ad appoggiare la proposta di Chiellini - sempre secondo il quotidiano torinese - ci sarebbero Cristiano Ronaldo, Buffon e Bonucci. Tutti avrebbero dato ampia disponibilità a pervenire a una soluzione il più possibile condivisa. Chiellini, a seguito dei primi riscontri positivi, avrebbe proseguito i suoi colloqui telefonici anche con gli altri compagni di squadra. Nei prossimi giorni la Juventus potrebbe quindi annunciare una decisione in merito.