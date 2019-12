Juventus-Udinese in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul , Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Juventus-Udinese: dove vederla in tv e in Live-Straming

La partita tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go su pc, tablet e smartphone. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati Juventus

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2

Lazio-Juventus 3-1

Juventus-Sassuolo 2-2

Juventus-Atletico Madrid 1-0

Atalanta-Juventus 1-3

Ultimi 5 risultati Udinese

Udinese-Napoli 1-1

Udinese-Bologna 4-0

Lazio-Udinese 3-0

Sampdoria-Udinese 2-1

Udinese-SPAL 0-0

Juventus-Udinese: informazioni

16a giornata | Serie A

Data, orario e luogo: domenica 15 dicembre, ore 15 | Allianz Stadium, Torino