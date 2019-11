Juventus, ufficiale il rinnovo per Cuadrado fino al 2022

La Juventus ha ufficializzato sul suo sito il rinnovo per Juan Cuadrado fino al 2022. "È arrivato alla Juve da attaccante esterno, ha proseguito la sua avventura come il più eclettico dei 'jolly' e ora si sta affermando da terzino dirompente. Juan Cuadrado è una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo. E lo sarà ancora fino al 2022, anno fino al quale ha prolungato il suo rapporto con la Juventus". Con questa parole la società bianconera comunica il rinnovo con il calciatore colombiano.

Cuadrado "è uno dei pochi (sei) bianconeri a vantare dalla stagione 2015/16, quella del suo arrivo, almeno 15 gol e 15 assist (Per la precisione, le reti sono appunto 15, gli assist ben 28)". Lo scrive la Juventus nella nota in cui ufficializza il rinnovo con il giocatore fino al 2022. "È con numeri del genere che ha dato un fondamentale contributo alla vittoria di 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Ma i numeri, come spesso accade, non bastano a qualificare la statura di un giocatore unico, capace di difendere e di fare terribilmente male in attacco", aggiunge la società bianconera.