Un paio di settimane fa, all'indomani della prima giornata di Premier League, José Mourinho aveva rilasciato una dichiarazione piuttosto provocatoria ai microfoni di Sky Sports. Interpellato su quali fossero a suo avviso le candidate al titolo in Inghilterra, lo Special One aveva risposto così:

" Vedo 4 squadre favorite: Manchester City, Liverpool, Tottenham e la squadra B del Manchester City. Ho visto la panchina del City nel match contro il West Ham (lo scorso 10 agosto all'esordio in Premier League, ndr) e i giocatori che non sono stati schierati nell'undici titolare. La squadra B potrebbe lottare per il titolo "

Ecco la Juventus delle (presunte) riserve

Proprio partendo da questa considerazione di Mourinho, abbiamo provato ad applicare il concetto espresso dall'allenatore portoghese alla Juventus campione d'Italia in carica. Complici una ricca campagna acquisti e un mercato bloccato in uscita, i bianconeri hanno infatti attualmente a disposizione una rosa ricchissima sia dal punto di vista numerico che qualitativo, sovrabbondante praticamente in ogni reparto. Abbiamo quindi ipotizzato un undici composto esclusivamente da chi non è stato schierato da Maurizio Sarri (e dal suo vice Giovanni Martusciello) contro il Parma allo stadio Tardini. Come modulo, rispettando il credo tattico dell'allenatore bianconero, abbiamo scelto il 4-3-3. Il risultato è questo.

Una squadra iper competitiva. E ne restano fuori 2...

Davanti a Gigi Buffon la linea difensiva è composta da Cuadrado (terzino destro dalle caratteristiche spiccatamente offensivo), dai centrali De Ligt e Demiral, e da Danilo che all'occorrenza è in grado di agire anche sul binario di sinistra. A centrocampo un mix di qualità e quantità con Emre Can mezzala destra, Rabiot mezzala sinistra e Bentancur in mezzo. Tridente d'attacco super con Bernardeschi largo a destra, Dybala falso 9 e Mandzukic largo a sinistra in un ruolo che gli era capitato di coprire anche quando in panchina c'era Massimiliano Allegri. E non finisce qui, perché ci sono addirittura due esclusi eccellenti che non erano stati nemmeno convocati per la sfida di Parma: Ramsey (non al meglio della condizione fisica) e Rugani (sul mercato). Senza considerare il terzo portiere Pinsoglio e lo sfortunatissimo Pjaca.

Federico BernardeschiGetty Images

Una formazione da vertice?

Difficile ipotizzare in quale posizione di classifica potrebbe piazzarsi questa squadra di (presunte) riserve. È certo, tuttavia, che basta scorrere rapidamente i nomi dei giocatori per rendersi conto che ognuno di loro sarebbe con ogni probabilità un titolare in qualsiasi delle altre 19 squadre di Serie A. Ed anche questo uno dei motivi per i quali la Juventus vince ininterrottamente lo scudetto dal 2012.

Dite anche voi la vostra: a vostro avviso anche la Juventus B sarebbe da scudetto? In quale posizione di classifica si piazzerebbe?