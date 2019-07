Juventus-United: per Lukaku si tratta a oltranza. Dybala vuole un ingaggio più alto e aspetta Sarri

Sembra ormai entrata nel vivo la trattativa tra Juventus e Manchester United per lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui i procuratori dei due giocatori stanno ormai definendo gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione. Dettagli non da poco, considerato l'enorme valore di mercato dei due giocatori: è quindi ancora prematuro parlare di operazione in dirittura d'arrivo, anche perché affari come questi possono registrare rallentamenti o addirittura improvvisi stop in qualsiasi momento. Fatta questa doverosa premessa, è altrettanto innegabile che Juventus e United stiano parlando in modo molto concreto: in particolare, si starebbe ragionando sull'entità del conguaglio che dovrebbe essere riconosciuto ai bianconeri in considerazione del fatto che la valutazione di Dybala è più alta di quella di Lukaku. L'Inter, nel frattempo, si sarebbe definitivamente tirata indietro nella corsa all'attaccante belga.

Romelu LukakuGetty Images

Dybala chiede un ritocco d'ingaggio

La posizione di Dybala, sempre secondo Sky, è molto chiara. L'argentino, atteso a Torino nella giornata di giovedì, non ha intenzione di cambiare aria e - per farlo - chiederebbe al Manchester United un aumento d'ingaggio fino a 9-10 milioni di euro a stagione. In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione, vuole parlare con Maurizio Sarri per capire quali sono i piani tattici dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea.