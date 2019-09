Kalinic alla Roma e Schick va al Lipsia: prestito con diritto di riscatto a 29 milioni

Con l’arrivo di Kalinic alla Roma, in prestito con diritto di riscatto dall’Atlético Madrid per 8 milioni, il club giallorosso lascia partire Patrick Schick che si trasferisce in Germania dal Lipsia di Julian Nagelsmann che già lo aveva richiesto ai tempi dell’Hoffenheim.

Schick arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, prestito che costerà ai tedeschi 3,5 milioni su base fissa, più 0,5 milioni di bonus. Il riscatto è stato fissato a 29 milioni nel caso in cui il Lispia si dovesse qualificare alla fase a gironi di Champions League per la stagione 2020-2021.