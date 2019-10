Un nuovo caso di razzismo scuote la Serie A. A denunciarlo ci ha pensato Yann Karamoh, l’attaccante del Parma grande protagonista nella sfida contro l’Inter con un gol e un assist, ha condiviso sul proprio profilo Instagram il video della sua prodezza a San Siro contro la sua ex squadra. In mezzo ai tanti messaggi di complimenti di tifosi ducali e pure interisti, un commento idiota ha però indignato il giovane attaccante francese, quello di un utente che ha postato emoticon di scimmie, banane ed escrementi.

Un commento che Karamoh ha voluto denunciare e a cui ha voluto rispondere per le rime con una storia su Instagram: “Vorrei condividere con voi questo messaggio intollerabile. Il calcio è un sogno per noi giocatori e per voi tifosi, una passione che si tramanda di generazione in generazione. Non importa la vostra frustrazione, questi messaggi non devono esistere”.

Dopo Juan Jesus non è cambiato nulla

Quello di Karamoh è solo l’ultimo episodio di razzismo su Instagram. Qualche settimane fa Juan Jesus ha ricevuto un commento dello stesso tenore da un utente, denunciando sui social un messaggio ricco d’odio inviatogli privatamente da un “tifoso”. In Serie B invece 10 giorni fa il Pescara ha ripreso per le rime su Twitter un tifoso che accusava il club di fare propaganda anti-razzista, bannandolo dalla lista dei tifosi.